主讲人：江苏省中医院血液科主任医师 倪海雯

据世界卫生组织统计，淋巴瘤发病率年增长率为5%~7%，年死亡人数超过20万。目前，我国淋巴瘤发病率年增长率为3%~5%，每年新发病例约10万，淋巴瘤已成为我国男性的第八大高发恶性肿瘤。近年来，年轻人发病率也明显增多。

相比其他肿瘤，淋巴瘤的临床表现形式非常多，容易与其他疾病混淆造成误诊。同时，它可以分布在人体各个部位，有人甚至称之为会“跑”的肿瘤。因此，尽早精准诊断、规范治疗对患者的疗效、生存期、生存质量至关重要。

“跑”到脾脏上：有些人脾脏肿大实则为淋巴瘤。脾脏是人体淋巴器官，也是淋巴瘤最常累及的器官。有些淋巴瘤起病隐秘，表现为内脏器官如脾脏肿大，同时血小板下降，容易误诊为脾功能亢进、血小板减少，这类病人往往需切除脾脏行病理检查才能明确诊断。有时病情进展较快时，会出现脾脏迅速增大，血小板、白细胞明显下降，甚至引起发热，而手术切脾明确诊断的手术风险较高。因此，面临这种矛盾选择时需要多学科专家合作，帮病人渡过难关，及早明确诊断。

“跑”到肺上：有些患者疑是肺病却是淋巴瘤。淋巴瘤可累及结外器官如肺脏，影像学很难区分。很多患者出现咳嗽、低热、盗汗，以为是肺病，反复治疗却无进展。其实，这可能是肺部长了淋巴瘤，有惰性的，如肺黏膜相关淋巴瘤，也有侵袭性的，如弥漫大B细胞淋巴瘤，需要结合病理及影像学评估确定病理类型和分期制定不同方案。肺部淋巴瘤可通过免疫化疗治疗，手术治疗一般不作为首选。随着肺穿刺技术的提高，通过肺穿刺病理明确诊断，就可以让病人避免不必要的手术创伤。

“跑”到腹腔上：胸闷、呼吸困难却是淋巴瘤作祟。有位患者发热、起皮疹反反复复半年，多次就诊未明确诊断，后来出现胸闷，迅速进展为呼吸困难。拍CT后显示：纵膈、腹腔淋巴结肿大，患者呼吸困难、发热情况也持续加重。这时考虑到淋巴瘤的可能，在心脏科、普外科、血液科、病理科的共同努力下，患者行呼吸机辅助呼吸3天后确诊为血管免疫母细胞淋巴瘤，于是迅速通过呼吸机支持、化疗、抗感染等多种综合治疗手段后，患者病情转危为安。淋巴瘤起病症状多种多样，该例患者起初以反复低热、皮疹就诊，未明确，后病情进展迅速，出现淋巴结肿大，造成呼吸困难，甚至需要呼吸机辅助呼吸，“诊断速度”就是患者能否转危为安的关键因素。

“跑”到睾丸上：有些男科疾病原因却是淋巴瘤。淋巴瘤常常有深部淋巴结肿大或腹腔肿块，压迫会导致输尿管阻塞以及阻塞性肾病，引发肾功能损伤，累及睾丸。但病人常常以睾丸肿胀就诊男科，没有效果，这时应考虑到淋巴瘤的可能，进行胸水抽液流式细胞仪检查和淋巴结活检，明确诊断。若治疗及时，肾功能可完全恢复。

“跑”到甲状腺上：甲状腺出问题却还是淋巴瘤作祟。淋巴瘤累及甲状腺也十分常见。患者常在检查中发现甲状腺、颈部有肿块，且肿块明显增大，并出现呼吸困难、声音嘶哑等症状。若为甲状腺的弥漫大B细胞淋巴瘤，是临床过程发展较快的淋巴瘤类型，短短数天压迫症状就非常明显。压迫气管可导致气管移位、声带受压，出现声音嘶哑，甚至呼吸困难。若及时进行明确诊断后给予免疫化疗，患者肿块可完全消退。

无论是哪种类型的淋巴瘤都对身体造成很大伤害，所以要做好疾病预防。怎样才能预防淋巴瘤？应做好以下几方面：

饮食要合理。 饮食不合理的人容易得淋巴癌，如过度吃垃圾食品、长期吸烟喝酒、经常吃咸而辣的食物、吃过热过冷以及过期和变质的食物。

保持良好生活习惯。随着生活节奏加快，人们生活方式发生了很大变化，尤其现代人爱过夜生活，经常熬夜玩手机、吃夜宵，甚至整夜不睡觉，身体过度疲劳，从而引起身体免疫功能下降，患上淋巴癌的几率也就大大增加了。

学会缓解压力。压力过大，会导致精神紧张，从而引起身心疲惫，还容易造成代谢紊乱及免疫功能低下等。因此，要保持良好的心态应对压力，学会缓解和释放压力，懂得劳逸结合，避免过度疲劳，这是预防淋巴瘤最重要的一个方法。

加强锻炼。适当的体育锻炼可增强免疫力、加快新陈代谢。

避免辐射。若人体长时间接触辐射物体，容易诱发淋巴瘤。因此，要适当关闭手机电脑，少在电脑集中的机房里待的时间过长。

淋巴瘤患者也别担心，可以根据以下建议调整饮食，改善病情：

淋巴结肿大症状者宜吃荸荠、芋艿、核桃、荔枝、黄颡鱼、田螺、羊肚、牡蛎；发热症状者宜吃豆腐渣、无花果、大麦、绿豆、苦瓜；盗汗症状者宜吃猪心、羊肚、燕麦、高粱、豆腐皮。

淋巴瘤患者切忌吃刺激性食品，如咖啡等兴奋性饮料，葱、蒜、姜、桂皮等辛辣刺激性食物；忌吃肥腻、油煎、霉变、腌制食物；忌吃海鲜等发物以及羊肉、韭菜、胡椒等温热性食物。

另外，喝茶、木瓜汁，吃番茄、橘子、胡萝卜等食物，可以增强人体免疫力，吃大蒜也能刺激T淋巴细胞和巨噬细胞活性，提升免疫力，使人们远离癌症威胁。

需强调的是，淋巴瘤没那么可怕，特别是近年来随着综合诊治能力的提升，新药不断涌现，化疗已经不再成为唯一的手段，新型分子靶向药的使用改变了该病的治疗模式。在规范化治疗的基础上结合中医中药，可以更好地起到减毒增效，提高患者生活质量，防复发、减少并发症的作用；在老年体弱患者中结合中药治疗，可以提高患者治疗的耐受性；对于心脏、肺部、肝脏等全身合并症，采用中药扶正固本、祛邪攻毒并结合调整剂量的联合方案个体化治疗，可以给患者带来更多治疗机会。可以说，中西医结合已经使淋巴瘤成为一种可以控制的慢性病了。▲