接触二手烟，伤儿童视力

在幼童周围吸烟会损害他们的视力，因为其眼睛还在发育中。香港中文大学的研究者发现，暴露在二手烟中的儿童，其脉络膜（一层含有细小血管的组织，可以滋养眼睛）变薄了。

研究团队测量了1400名6~8岁儿童的脉络膜厚度，其中一些儿童曾接触过二手烟。结果显示，暴露在二手烟中的孩子比其他同龄人的脉络膜薄，且变薄的程度与接触二手烟的数量相关。发表在《美国医学协会杂志—眼科学》上的这项研究成果表明，二手烟对儿童的眼部健康发育存在有害影响。脉络膜变薄的后果就是黄斑病变（中心视力逐渐丧失），通常发生在双眼。因此，为保护儿童视力，孩子应尽量远离二手烟环境。▲ （周 铭）