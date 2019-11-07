大江大河有固定的河道，稳定的水流，若遭遇泥沙阻隔，就容易停滞不前。血管是人体血液的运输管道，如果血管堵塞了，血液就不能顺畅流动，轻则引起各种不适，重则危及生命。美国《读者文摘杂志》网站刊文指出，有些食物有益心脏健康，能疏通血管，避免动脉堵塞。

新鲜蔬菜。植物性食物富含维生素、矿物质、膳食纤维，它们都对心脏健康有益。芦笋、菜椒和小白菜中含有大量B族维生素，特别是维生素B6，有助降低同型半胱氨酸（与心脏病有关的氨基酸）和C反应蛋白（炎症的标志）的水平。

香辛料。大蒜含有的大蒜素能改善体内的胆固醇水平，降低血压和患心脏病的风险；姜黄富含姜黄素，有助降低胆固醇、甘油三酯和血糖；肉桂能增加血流量，帮助血糖恢复正常。

富含欧米伽3脂肪酸的鱼肉。沙丁鱼、鲭鱼、 鲑鱼和鲱鱼等鱼类是欧米伽3脂肪酸的优质来源，有助减轻体内炎症，减少心律紊乱，降低甘油三酯和血压。

茶。这种饮品含有丰富的类黄酮，能中和体内的自由基。红茶、绿茶和乌龙茶能通过多种方式预防心脏病，比如阻止饮食中的胆固醇被吸收到血液中，调节血糖和减轻炎症。

适量喝咖啡。不放奶油和人造甜味剂的咖啡对大多数人来说是健康的。尽管它含有咖啡因，但适量饮用有助降血压。

富含膳食纤维的食物。全谷物、燕麦、豆类中富含可溶性膳食纤维，能减少血液所吸收的胆固醇数量。美国心脏协会刊登研究指出，食用膳食纤维含量高的食物有助降低血糖和胆固醇。

含不饱和脂肪的食物。牛油果、橄榄和坚果所含的不饱和脂肪对心脏有保护作用，它们能降低血液中的低密度脂蛋白含量。（周 铭）