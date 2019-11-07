吃人参上火？因为没吃对

秋冬时节，好多人喜欢购买人参来调补身体，因为人参是广受欢迎的进补佳品，被视为“百草之王”。

《神农本草经》记载：“人参，味甘微寒，主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。久服，轻身延年。”

很多人担心人参进补会上火。专家介绍，对症适量食用人参不会上火，服用过量或不当，则补气太过，生气速于生血，速生之气无血以载，“气有余便是火”，阴阳失调，终致“上火”之证。

人参大补元气，气虚的人适宜吃人参：

1.肺气虚：气短自汗、声音低怯、咳嗽气喘、胸闷，易于感冒，甚至水肿，小便不利等症。

2.肾气虚：神疲乏力，眩晕健忘，腰膝酸软乏力，小便频数而清，白带清稀，舌质淡，脉弱。肾不纳气，则呼吸浅促，呼多吸少。

3.脾气虚：饮食减少，食后胃脘不舒，倦怠乏力，形体消瘦，大便溏薄，面色萎黄，舌淡苔薄，脉弱。

4.心气虚：心悸、气短、多汗，劳则加重，神疲体倦，舌淡，脉虚无力。

5.阳（气）虚：气虚可见面色晄白，头晕目眩，少气懒言，神疲乏力，甚则晕厥。

要注意的是，气壮神足、健硕的青壮年人不适宜吃人参。严重阴虚火旺的人吃人参或者红参会出现上火的症状。对人参过敏的人群，自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮病患者不宜选用。高血压者慎用人参，禁用红参。(记者 李彬)