吃三七注意这五点
三七，又名田七，《本草纲目拾遗》中记载：“人参补气第一，三七补血第一，味同而功异等，故称人参三七，为药品中最珍贵者。”
不过，专家提醒，有些人有时会错误使用，吃三七一定要注意这五点：
1.不能等到有病再吃养生保健在于未病先防，不要等到患了病以后才想起来。
2.不宜多吃吃三七粉不可过量，一般体质的人，一日总量为2~6克，每天最好不要超过10克。
3.不是所有人都能吃孕妇禁用三七粉，女性经期慎用，12岁以下儿童不宜用。
4.分早晚两次服用三七粉分早晚服用：早上起来空腹服用三七粉3~5克，用温开水送服。胃不好的建议饭后服用。晚上服用三七粉，最好在饭前服用，如果在饭后服用请少量，最好不超过3克。
5.生熟功效不同三七是生熟两用的中药，生三七和熟三七化学成分和药理作用都不一样，因此三七有生吃和熟吃两种方法，有“生打熟补”的功效之分，经热处理后的三七即为熟三七。生三七具有止血活血、消肿散痛、抗菌消炎的作用，其中活血成分主要是三七总皂苷。而经热处理后，三七中的皂苷易水解或降解，进而导致止血止痛、活血化瘀的功效明显减弱，但其补血补气、扶气固本的药理作用显著增强。因此，使用三七需了解生、熟三七各自的药物疗效，选择适合自身的。（记者 李彬）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn