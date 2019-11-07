北京60家医院可身份证挂号
近日从北京市卫生健康委获悉，目前，北京市50余家三级医院取消了本院自制就诊卡，近60家三级医院实现了身份证直接挂号。
据悉，北京市卫生健康委研究制订《改善医疗服务百日行动工作方案》，确定了20项重点任务，在7月22日～10月31日，组织北京市各级各类医疗机构开展改善医疗服务百日行动攻坚战，到目前成效初显。眼下，北京市70余家三级医院分时段预约精确到30分钟，60余家三级医院实现了检验结果的线上推送，40余家三级医院实现了检查结果的线上推送，无痛肠胃镜等检查预约周期明显缩短。同时，50余家三级医院取消了本院自制就诊卡，近60家三级医院实现了身份证直接挂号，80余家三级医院实现了医保卡直接挂号。
北京市卫生健康委相关负责人介绍，北京市三级医院下午出诊单元比例和数量也显著增加。今年1月~9月北京市三级医院上下午出诊单元比为1.26:1，与去年同期相比，下午出诊单元比例、出诊人次均显著增加，对于缓解上午就诊过于集中的压力、改善就诊秩序起到了很好的作用。
在打击号贩子方面，目前，北京大学第一医院、北京大学人民医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京肿瘤医院等6家医院在患者就诊挂号时采用了人脸识别技术；北京协和医院、北京大学第三医院、北京肿瘤医院等24家医院在开展整治和打击号贩子行动时采用了人脸识别技术。（记者李琳 特约记者姚秀军）
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