让青少年远离烟草是控烟关键
中国疾控中心党委书记 李新华
近日，控烟行动主题推进活动暨青少年控烟专项行动在京启动，并向全社会发出中国控烟行动倡议书。倡议书特别提出，要关注青少年这一重点人群，为青少年远离烟草创造良好的社会环境，不向未成年人销售烟草制品，减少影视烟草镜头，加强青少年控烟教育与管理，创建无烟学校，倡导青少年不吸烟、我健康、我时尚，以有效减少新的吸烟人群的增加。
让青少年远离烟草是烟草控制的关键所在，是控烟工作的治本之策。据调查，我国一半以上的吸烟者在20岁以前就开始吸烟。青少年好奇心强，且不易建立对长期慢性危害的认识，因此一旦开始吸烟，极易成瘾并成为终身吸烟者，持续对身体造成损害。《健康中国行动（2019-2030）》明确提出，到2030年将15岁以上人群吸烟率降低到20%。只有采取有效措施，减少青少年尝试或接触烟草，才能真正有效降低新增烟民的数量，促进实现整体吸烟率的下降。
为推动青少年远离烟草，个人和家庭应当充分认识到烟草（包括电子烟）所带来的健康风险。青少年要做自己健康的第一责任人，拒吸第一支烟，积极采取戒烟行动；父母要营造良好的家庭环境，保护家人尤其儿童青少年免受烟草危害。
为推动青少年远离烟草，全社会应该持续营造良好的控烟氛围，加强创建无烟学校及无烟公共场所，加强健康宣传，倡导无烟文化及健康风尚，将青少年吸烟问题作为重点关注问题，努力为青少年营造远离烟草的环境。
为推动青少年远离烟草，政府及相关机构应积极出台并落实保护公众特别是青少年免受烟草危害的规定及措施，禁止向未成年人销售烟草制品，完善对电子烟的监管，提高烟草税收和价格，减少影视剧烟草镜头，加强青少年控烟教育与管理。
2014年中国青少年烟草调查结果显示，青少年烟草使用率为6.9%，尝试烟草使用率为19.9%。而2018年中国成人烟草调查的结果显示，15岁~24岁年龄组人群现在吸烟率为18.6%。青少年是国家的未来，让青少年远离烟草作为控烟工作的重中之重，应当予以更多的关注和重视。此次倡议的发布，是实现无烟中国、健康中国战略的重要举措，也是实现《健康中国行动（2019-2030年）》控烟行动目标的重要保证。
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