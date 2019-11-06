亚太门静脉高压联盟成立 加速迈入门静脉高压精准诊疗时代

2019年11月3日，亚太门静脉高压联盟（Asia-Pacific Portal Hypertension Alliance, APPHA）成立大会在北京召开。APPHA旨在打造国际一流的门静脉高压临床研究及转化科学平台，提升亚太地区的门静脉高压精准诊疗实践。

门静脉高压是影响肝硬化患者临床预后的重要因素，其严重程度决定了肝硬化并发症的发生和发展。然而，目前我国乃至亚太地区仍然缺乏门静脉高压及相关并发症的流行病学数据、缺少前瞻性多中心的高质量研究。在临床实践中，对门静脉高压患者的管理表现出“重治疗、轻预防”的问题。因此，APPHA特别强调对门静脉高压患者的全病程管理（早筛早诊、一级预防、急诊救治和二级预防）和多中心队列建立。

APPHA主席、中国工程院院士董家鸿表示：“联盟致力于打造国际一流的门静脉高压临床研究及转化科学平台，特邀中国工程院院士郑树森、中国科学院院士刘允怡、中国工程院院士庄辉、中国工程院院士范上达、土耳其科学院院士Necati ?rmeci担任顾问，并邀请亚太和欧美地区门静脉高压领域顶尖专家作为指导委员会成员。”董家鸿院士还表示，期待APPHA与亚太各国专注于门静脉高压的学术组织精诚合作，协力探索、解决门静脉高压诊疗中的难题，共同优化亚太地区门静脉高压的精准诊疗流程，制定广泛认可的临床诊疗指南，提升亚太地区门静脉高压诊治水平。

中国肝炎防治基金会常务副理事长杨希忠出席开幕式并发言。杨希忠教授表示：“APPHA的成立将更好地推动多学科之间的沟通和交流，希望把最新的技术应用到临床当中去，更好地为患者提供精准诊疗服务。”

健康报社副社长肖景丹出席联盟开幕式并致辞。肖副社长表示，APPHA聚焦门静脉高压的新时代科技发展、研究成果转化，开展广泛的国际交流合作，服务于广大的肝病患者，为人民的健康生活带来福音。健康报作为国家卫生健康委员会主管的最具影响的全国性卫生健康行业媒体，即将与中国门静脉高压诊断与监测研究组（CHESS）共同探索我国“门静脉高压基层医院规范化诊疗”创新模式，将来也会与APPHA紧密合作。

APPHA秘书长、CHESS主席祁小龙表示，联盟将整合多学科（肝脏病学、感染病学、消化病学、急诊医学、内镜学、介入学、外科学、放射学、超声学、检验学、基础医学、循证医学、流行病与卫生统计学）专家资源与技术优势，针对门静脉高压领域的“天花板”问题（代偿期门静脉高压的慢病管理、失代偿风险监测、高危患者的一级预防；失代偿期门静脉高压的危险风层、多学科诊疗、长期预后）进行前瞻性队列研究。

当天，法国国家技术科学院院士、诺贝尔物理学奖提名者Jacques Souquet、土耳其科学院院士Necati ?rmeci、中国科学院院士刘允怡、中国工程院院士范上达、中国工程院院士董家鸿分别带来门静脉高压诊疗主旨报告。中国医师协会介入医师分会会长滕皋军、中华医学会消化内镜学分会前主任委员张澍田、中华医学会消化病分会候任主任委员唐承薇、中华医学会超声医学分会候任主任委员梁萍、中华医学会急诊医学分会候任主任委员吕传柱分别立足于各自学科特点，介绍了门静脉高压的前沿诊疗技术与创新管理模式。同期，五十余家高水平门静脉高压诊疗中心被授予APPHA理事单位。