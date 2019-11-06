秋冬养生，人参这样吃
秋季选择人参进补，不失为一个好方法。人参历来被视为“百草之王”，中医学认为人参味甘、微苦，性温、平。归脾、肺经、心经。具有补气，固脱，生津，安神，益智的功效。
那么，日常生活中，应如何食用人参以起到养生作用？含服、煎汤、泡水等服用方法，哪种最好呢？专家表示，服用方法不同，药效不同，适应的人群也不同。
切片含服最简单：将人参切成薄片，放入口中含服，直到味淡或无味，再把参片嚼服咽下。这种服法适用于需要进补强身的一般健康人。
切片泡茶也方便：将人参切成薄片，每次取3克左右放入杯中，冲入沸水，代茶饮服。可反复冲泡，直到参茶变淡无味，将渣嚼服。与含服法适用人群一样。
煎汤服用药效最浓：这种服用方法药汁中的有效成分浓度高，因而补益作用较强，起效较快，适用于大病之后，邪气已去，虚症严重，急而进补调养者。
隔水蒸服与煎汤服用特点相似：人参切片或切段后放入瓷碗中，加入大半碗清水，盖上盖子，放入加好冷水的锅内，用文火隔水蒸煮1小时左右，待温饮服。这种方法可以反复蒸煮3~5次，直到药汁极淡为止。
需要注意的是，吃人参及人参类药物前后24小时内不可吃萝卜。服用期间避免喝咖啡以及浓茶。服用时应去掉参的芦头，芦头不仅下气且会导致呕吐。(记者 李彬)
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