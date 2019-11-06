申时养生，少用脑多排毒

广东省名中医、广东省中医院肝病科主任 池晓玲

申时指下午3~5点，此时太阳西移，自然界阳气下沉，即将潜伏。中医认为，申时正值膀胱经当令，是膀胱功能最活跃的时候。《黄帝内经》记载：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”意思是说，膀胱的主要功能是贮藏和行使“气化”功能调节体内津液。那么，在膀胱经当令的申时，如何做才能让其功能最好地发挥呢？

1.一套八段锦，一碗白米汤。膀胱为调节体内水液的主要脏器之一，称为津液之腑。体内津液充沛，膀胱进行气化活动时可以充分利用，更好起到营养内脏组织、溶解排出毒素的作用。中医认为，膀胱气化的津液虽然来自饮食水谷，但要依赖中焦（脾胃）运化、肺脏宣降、三焦（心、肺、脾、胃、肝、胆、肾、大肠、小肠、膀胱）气化、肾气温煦，膀胱才能将津液中过多的水分及身体排泄的废物气化成尿液排出体外。如何调养膀胱经的功能，建议锻炼导引功“八段锦”，推荐其中四个动作：“两手托天”调三焦、“左右开弓”调肺气、“两臂单举”调脾胃、“两手攀足”益肾气。同时，锻炼后喝一碗白米汤（条件不允许，也可用温开水代替），以起到补益津气的作用。

2.刺激膀胱经，出汗排排毒。膀胱除了藏津液，另一个功能是在气化作用下，通过皮肤出汗、小便排泄起到排除体内废水毒素的作用。一般情况下，在申时锻炼八段锦、饮用白米汤后，会有微微汗出、小便增多的现象。但素体气虚，或者膀胱经气不足者，可能难以出汗，这时可增加晒背、捏按膀胱经的方式刺激膀胱经。晒背即背对太阳站立（建议穿一件薄衣服）10~15分钟，至背部微微汗出即可；捏按膀胱经法：端坐，下肢垂直于地面，用手沿着大腿、小腿后正中线，自上而下缓缓捏按8~10遍，每日1次。

3.劳逸要结合，用脑别过度。申时阳气下沉潜伏，人体气机处于“内收”和“下纳”的趋势。此时，要顺应天时变化，做到“劳而不乏”“劳逸结合”，故适当运动后应稍作休息。在工作或者学习中，申时应该避免过度用脑耗神，不宜一直处于凝神专注状态，否则容易出现精神疲劳后的虚性兴奋，久而可能引起心悸、烦躁、失眠等病症。对于工作状态长期紧张、难以做到劳逸结合者，建议平时用合欢花5克、茯神5克、远志3克、酸枣仁3克、石菖蒲3克煮水20分钟，代茶喝。 ▲