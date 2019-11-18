经后养血 按足三里太溪
程 凯
中医理论有“妇女以养血为本”的说法，尤其月经期后，很多女性都有气血亏虚的问题。若不善于补给，容易出现面色萎黄、发枯、头晕、乏力等血虚症状。时间久了，还可能引发早衰。中医认为，脾胃为后天之本，脾胃强则生化有源、气血得养。足三里和太溪是补养脾胃、健脾益气的重要穴位，女性经期后，不妨多按按它们。
取穴：足三里，位于小腿外侧，膝眼下四横指处；太溪，位于脚的内踝与跟腱之间的凹陷处。
具体方法：拇指指尖立起，用力掐按以上两穴，每次3~5分钟。▲
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