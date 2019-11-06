母亲陪玩，孩子社交强 爸爸带娃，双方都开心

在育儿过程中，妈妈的主要角色通常是照顾宝宝“吃喝拉撒”，陪伴孩子玩耍互动的机会大多让给了爸爸。美国、德国科学家的一项联合研究发现，妈妈多陪婴幼儿玩游戏有助塑造宝宝阳光的性格，增强孩子的社交能力。

催产素是人体内的一种激素，它可以帮助我们与他人建立亲密关系，增强信任感、同理心等社交能力。美国弗吉尼亚大学和德国马克斯·普朗克人类认知与脑科学研究所的研究团队观察5个月大婴儿与母亲的互动情况，并对参试儿童的唾液样本进行分析。结果表明，与那些在游戏中鲜少得到妈妈回应的宝宝相比，经常和妈妈共同参与到游戏中的孩子，成长到18个月大时，催产素受体基因的DNA甲基化程度显著减少，这意味着催产素受体基因表达增强。此外，通过对参试儿童的随访发现，18个月大时，催产素受体水平较低的孩子情绪平和度差，更容易喜怒无常。

弗吉尼亚大学研究员凯瑟琳·科罗尔表示，遗传基因、外在环境和社会互动共同影响我们的性格，婴幼儿时期则是心理和行为轨迹的关键塑造阶段。新研究结论表明育儿活动对促进跨代健康起着至关重要的作用。

与此同时，美国科学家近日的一项新研究发现，相比妈妈带孩子，爸爸带孩子时通常比妈妈更开心。

美国宾夕法尼亚州立大学团队使用美国人口普查局的一项调查数据，涵盖了4486项儿童保育活动的详细信息，对育儿活动内容进行分类，包括基本需求（吃饭、睡觉等）、运动娱乐（做游戏、逛公园等）、学习教育（完成家庭作业、接受家访等）以及日常管理（医院问诊、接送孩子等）。随后，研究人员分别对比了父母花在照顾孩子上的时间和情绪等。结果发现，父亲的育儿活动更多集中在娱乐及运动上，且多在周末进行。而母亲的育儿活动多在室内进行，且为一对一的活动。相较于妈妈，“奶爸们”在亲子互动中压力更小，疲劳感也较少。

宾夕法尼亚州立大学研究员卡德拉·麦克唐纳表示，当今社会，父亲已经比以往更多地参与到照顾子女的活动中，但亲子活动上的男女差异依然明显。“有些妈妈们做的育儿活动既费劲又不那么有趣，比如，带孩子去游乐场玩肯定比半夜换尿布更开心。”（林乐乐 林 帆）