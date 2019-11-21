信任是人们在社会交往中不可或缺的能力，不同的性格、价值观、经历背景等因素都会导致信任水平差异。近日，美国心理学家的一项新研究表明，信任度还受到情绪状态的影响，不开心时也难产生信任感。

为了解负面情绪和信任感的关联性，美国耶鲁大学社会认知发展实验室研究员扬·恩格曼教授团队对参试者实施心理学上的厌恶刺激试验。研究人员让一组参试者不时受到令人不悦的电击，这种“威胁”引发了他们的焦虑情绪。随后，参试者参与一轮游戏，在游戏中，他们可自行决定要向陌生人投资多少钱，并被告知对方有可能按约定还款，也有可能溜之大吉。结果发现，相较于对照组，受到过电击“威胁”的参试者投资款数额明显较少，他们对借款方的信任程度也低得多。在参试者做出信任决策的过程中，研究人员使用功能性磁共振成像记录他们的大脑反应。检测结果显示，感受到威胁的一组人大脑颞顶交界区的活动显著受到了抑制。

研究人员表示，颞顶交界区与大脑中负责认知和社交区域的连接使人们产生信任感。当我们感到焦虑时，这种连接消失，信任能力下降。该研究表明，负面情绪会影响社交互动，导致我们无法信任他人。（林乐乐）