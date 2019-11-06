脾气突然变得暴躁 或是这种病惹的祸

近年来，甲状腺疾病发病率呈现快速上升的趋势。中华医学会内分泌学会最近完成的一项调查结果显示，甲亢的患病率是1.22%。

甲亢到底是什么病呢？广州市第一人民医院内分泌科主任陈定宇解答，甲状腺就是调节人体代谢的发动机，它可以通过分泌甲状腺素调节人体的新陈代谢水平。甲亢的全称是甲状腺功能亢进，是常见的内分泌疾病，是甲状腺素分泌过多造成的。甲亢患者的代谢水平很高，症状也非常多。

值得注意的是，性情变化是甲亢的主要症状之一。陈定宇主任说，患有甲亢的患者容易激动，比较烦躁，在别人看来原来温柔之人，现在变得急躁易怒，性情变化较大。其次，患者往往难以集中注意力，工作效率低下等。

如果有以上症状的话，建议及时就医。陈定宇主任指出，甲亢属于内分泌疾病，内分泌科挂号。需要抽血化验甲状腺素和促甲状腺素水平（一般体检不含这些项目）。发生甲亢时，甲状腺素（T4）和三碘甲腺原氨酸（T3）升高、促甲状腺素（TSH）降低。值得庆幸的是，甲亢是可以治愈的，但容易复发，需定期复查。

这里要提醒的是，甲亢患者(不论有无结节)都需要“忌碘饮食”。要严格吃无碘盐（避免在外就餐）；不吃腌制、加工食品(查看配料表，添加了盐的都不吃~自己用无碘盐制作的可以吃)；不吃海藻类、海贝类、海虾海蟹(淡水产品代替)；蛋类只吃蛋白(蛋黄不吃）；坚果只吃未加工过的；不吃含有碘成分的保健品(包括各种复合维生素等，吃之前记得看清楚成分表)。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）