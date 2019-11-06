莲藕正当季 能健脾开胃、益血补心

这个季节正是吃藕的好时候，无论是凉拌还是煲汤，藕的吃法有很多，煮熟的莲藕能健脾开胃、益血补心。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐一款“藕山菇栗两脚汤”，特别适合现在喝，有抵御秋燥的功效。

食材：莲藕500克，铁棍山药、粟子仁各250克，香菇6只，猪脚两只（约750克），鸡脚6只。

做法：先将猪脚洗净，斩大块，连同洗净的鸡脚一齐放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；香菇用温水泡发后，去除硬梗，洗净；莲藕、铁棍山药分别削皮，洗净，滾刀切厚块。然后连同洗净的栗子仁一齐置于砂锅内，加入清水3000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬2小时，精盐调味，即可。

功用：此汤味道鲜美，汤性平和滋润，有良好的健脾益气、润肺化痰、养血益精、补肝肾、强筋骨等作用，适宜于一般人群服食以御秋燥，也可用于五脏不足所致诸症的辅助治疗。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）