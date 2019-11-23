俗话说“春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根”。立冬过后，根茎类蔬菜新鲜上市。世界中医药联合会食疗药膳研究专业委员会副会长聂宏介绍，与蔬菜的花、果、叶相比，根部是植物储存能量最多的部位，生长周期更长，营养更丰富，味道更浓郁，非常适合入汤。因此，冬季煲汤加点“根”，正好符合冬补之需，有助人们安然过冬。

萝卜：顺气消食

萝卜可谓冬季第一“根菜”了。《本草纲目》记载，萝卜有“消积滞、清热、化痰、理气、宽中、解毒”之功效，民间素有“冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方”的说法。萝卜消食顺气的效果尤为出色，这主要归功于其中富含的糖化酵素，它有助分解食物中的淀粉、脂肪等成分。萝卜中的芥子油和膳食纤维，也有助促进肠胃蠕动。冬季人们喜食大鱼大肉、缺乏活动，体内易生热生痰，特别是中老年人。针对这种情况，煲汤时加些萝卜，能够起到“消食降火、顺气解腻”作用。比如，香菜萝卜粉丝汤、萝卜肉丸汤、排骨萝卜汤、羊肉萝卜汤。

山药：调养脾胃

山药既是中药，也是美食。它不热不燥，性味平和，具有补脾、养肺、固肾、益精之功。研究证明，山药中的B族维生素含量是大米的数倍，矿物质中钾含量极其丰富。同时富含多种生物活性成分，包括山药多糖、黏液蛋白、皂甙、尿囊素、脱氢表雄酮等。冬日养生的一大要点就是调养脾胃，山药特有的黏液蛋白能够滋养胃黏膜，有较好的养胃功效，对缓解胃痛有很好的疗效。山药汤是以山药为主料，配以其他食材为辅料，熬煮而成的一种食疗饮品。例如，山药排骨汤是中华食疗名汤，能够补虚益气、温中润肺。红枣山药汤，有助健脾养胃、滋补养颜。山药还可以配鲫鱼、乌鸡、羊肉等肉类，以及百合、南瓜等蔬菜煲汤。

莲藕：清热凉血

中医认为，莲藕是药用价值相当高的植物。莲藕中含有鞣质，具有健脾止泻的作用，吃莲藕还能增进食欲，非常适合食欲不振的人。莲藕中的黏液蛋白和膳食纤维，能与人体内的胆酸盐、食物中的胆固醇结合使其从粪便中排出，减少脂类吸收。冬季人们常因天气干燥、饮食过热而导致上火，吃些莲藕，可以清热润燥。莲藕散发出一种独特清香，入汤后，可以起到清除油腻、中和口味的效果。吃火锅时放一点莲藕，不但去油解腻，与肉食温凉互补，还可充当主食。

冬笋：降脂解腻

冬笋素有“金衣白玉，蔬中一绝”的美誉，具有化痰下气，清热除烦之功。和春笋、夏笋相比，冬笋品质最佳，营养最高，含有丰富的胡萝卜素、B族维生素、维生素C以及多种氨基酸。冬笋热量比较低，膳食纤维丰富，可以促进肠胃蠕动，降低体内多余脂肪，特别适合三高和肥胖人群，偶尔吃一些，可以控制体重。冬笋可搭配各种肉类入汤，不但味道更鲜美，还可以清热解腻，例如冬笋肘子汤、冬笋雪菜鱼骨头汤、冬笋老鸭汤、排骨冬笋汤等。（高 阳）