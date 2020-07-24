三伏养生 推荐一道菜

广州医科大学附属中医医院内分泌科副主任中医师赵志祥给大家介绍一款适合三伏天的时令菜式——莲藕烧鳝鱼。

食材：莲藕、鳝鱼、香葱、蒜瓣、生姜、剁辣椒。

步骤：

1.鳝鱼切成小块，冲洗后滤去血水，在放了料酒、蒜瓣、姜片的沸水中焯烫片刻，捞出，用流水冲洗浮沫，沥干水分备用；

2.莲藕削皮，切大块，放入清水中浸泡备用，以免发黑；

3.蒜瓣、生姜、香葱分别切碎末，备好剁辣椒1-2勺；

4.坐锅热油，爆香蒜末、姜末，入藕块，略翻炒；放入鳝鱼，加适量生抽、老抽、盐，1-2勺剁辣椒，翻炒入味；倒入温水或高汤，刚好没过食材，小火煨至汤汁收干，出锅前撒上葱花即可。

赵志祥介绍，现在正是莲藕大量上市的时候，莲藕中含有大量的水分、膳食纤维以及维生素等营养成分，既可以提供足够的饱腹感，升糖指数也不是特别高。莲藕可生吃，清热解烦、解渴止呕，脾胃虚寒的朋友建议用焖煮的方式。

鳝鱼味甘，性温，能补气血、强筋骨、除风湿。夏天天气炎热，容易出现精神萎靡、疲倦乏力的症状，食用鳝鱼正好可以补益气血，改善各种乏力虚损的症状。

(广州日报全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹、高三德）