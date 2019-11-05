“携手你我，走出银影”关爱银屑病患者公益活动举行

为倡导社会关注银屑病，让更多患者得到科普服务，让更多的大众关注银屑病患者群体，在2019年世界银屑病日到来之际，“携手你我，走出’银’影”活动10月24日在沈阳中国医科大附属第一医院举行。通过现场科普讲座，让患者走近银屑病，了解银屑病治疗药物和治疗方案，服务患者对疾病及银屑病治疗药物有一个科学合理的认知。

根据《中国银屑病诊疗指南》的治疗原则——“正规、安全和个体化”，在目前银屑病治疗方式和药物极为丰富的背景下，患者对各种治疗方案的认知度较差，造成对医生开具的治疗方案依从性较差，因此，结果双方均表现对治疗满意度低的现象。

本次“携手你我，走出’银’影”活动通过对目前银屑病各种治疗方案及特点的介绍，增加患者对治疗方案认知，提高治疗的依从性，同时从侧面加强医生在进行治疗方案的选择时，充分考虑到个体化原则，即患者病情、需求、耐受度、经济承受能力、既往治疗史及药物不良反应、近期和远期的治疗方案等，来合理制定治疗方案。

在活动现场，来自中国医科大学附属第一医院副院长、国家重点学科皮肤科主任高兴华教授从患者的角度，以“如何与银屑病相处——科学认知银屑病”为主题进行了疾病科学认知的介绍；沈阳市皮肤病研究所李铁男教授以“银屑病药物的认知和正确使用”为主题，对用药进行了全面的讲解；中国医科大学附属第一医院皮肤科副主任医师夏立新教授以“银屑病治疗方案及个体化选择”为主题进行了讲解。

这次关爱活动除了服务银屑病患者走近银屑病，了解药物和治疗方案外，还希望通过公益活动让社会大众提高对银屑病患者群体的关注，给予银屑病患者应有的重视和尊重，让患者树立信心，积极治疗，提高生活质量。

据了解，本次公益活动除了在沈阳中国医科大附属第一医院之外，在全国还有十余个城市分会共同参与到这次活动中来。届时，各大医院将根据实际情况选择性开展患者科普服务、医患互动、银屑病资料礼品发放等丰富多彩的活动，在全国范围内掀起一股关注银屑病活动的热潮，让更多的人了解、认识银屑病，身体力行地支持这项公益活动。