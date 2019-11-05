中国中医小儿推拿流派分会在济南成立

11月1日，张席珍流派小儿推拿年会在济南举办，会上中国民间中医医药研究开发协会中医小儿推拿流派分会在济南正式成立。

据了解，中国民间中医医药研究开发协会中医小儿推拿流派分会，是中国民间中医医药研究开发协会主管的二级分会，是国内儿童医疗健康保健领域从业人员个人和单位自愿参加的学术性行业自律的社会团体。该会志于在国家以及总会相关政策指导下大力发展和弘扬中医小儿推拿绿色疗法，搭建全国各大小儿推拿流派技术交流的平台，促进国内儿童医疗健康事业的发展，让中国数千万儿童远离抗生素。

中国民间中医医药研究开发协会小儿推拿流派分会会长马红旗介绍说：“中国中医小儿推拿流派分会成立可为中国小儿推拿疗法这一行业提供交流的平台，让大家相互沟通、交流，解决更多教学、科研、临床实践中的疑难问题，使我国小儿推拿技术的理论研究、教育培训、临床实践水平越来越高。”

会议现场，与会专家、代表就“中国民间中医药的政策与管理、中医最新理论在临床中的实际应用、全国最前沿小儿推拿临床技术、最新小儿推拿临床实用技术推广应用”等议题进行了交流。另外，中国中医小儿推拿流派分会会长、张席珍流派小儿推拿第三代传承人、主讲人马红旗还就张席珍流派小儿推拿最新手法及实战技术进行了分享。

出席本次大会的领导和专家有中国民间中医医药研究开发协会会长，国务院政府津贴专家、中国中医科学院学科带头人(中医药管理学科)，北京中医药大学、广州中医药大学和湖北中医药大学教授。原任国家中医药管理局医政司副司长、中国中医科学院望京医院院长陈珞珈;中国民间中医医药研究开发协会副会长吴彦;中国民间中医医药研究开发协会中医刮痧专业委员会会长张秀琴等。