咽干咳嗽 喝桑菊决明罗汉茶
广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟
最近气候干燥，很多人出现了咽喉发干、咳嗽等症状，尤其是本身就有慢性咽喉病的患者更是难受。在此，推荐一款药茶，适合有上述症状者服用。
取桑叶15克、杭白菊10克、决明子30克、罗汉果10克，一齐置于养生壶内，加入清水1.5升，煎煮40分钟即可，代茶饮用。本茶食材中，桑叶味甘苦，性寒，善于疏散风热、清肺润燥、清肝明目。现代药理研究表明，桑叶有显著的抑菌、降血糖、降血脂、降血压等作用。白菊花味甘苦，性微寒，可平肝明目、清热解毒。菊花还能显著扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，有明显的抗菌、抗炎、解热、降血压等作用。决明子味甘苦咸，性微寒，擅长清热明目、润肠通便，有显著的抗菌、降血脂、降血压、抗血小板凝集、保肝及利尿、缓泻等作用。罗汉果味甘性凉，能清热利咽、润肺化痰、润肠通便。现代药理研究表明，它有抗菌、退热、祛痰、止咳、镇静及促进胃肠机能等作用。诸物合烹，茶味甘润可口，有良好的清肺润燥、清肝明目、降血脂、降血压等作用，适合秋季一般人群饮用，也可用于燥热伤肺、咽干咳嗽，或肝热目赤、肝阳上亢及高脂血症等症的辅助治疗。▲
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