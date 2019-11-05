秋燥伤津！推荐喝芦根雪梨马蹄瘦肉汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热生津润燥

推荐人群：秋燥伤津引起口渴、干咳、声音嘶哑人群

材料：鲜芦根为佳20g（或干品15g）、雪梨1个、马蹄3~4个、瘦肉250g（2人量）

烹调方法：雪梨马蹄削皮后切成小块后备用；瘦肉飞水后捞起，芦根洗净后将所有材料放入锅中，大火煮至沸腾后转小火1小时，加盐调味后即可。

汤品点评：

芦根是春夏常见的清热材料，性味甘寒，清热之余也能甘寒生津，既清又润，因此经常用于宣透肺热这种需要充足津液打底的症状。芦根体轻中空，宣上窍又可通下窍，中医认为芦根“清泻肺热，兼能利尿，可导热毒从小便出”，虽寒凉却不伤正气，因此这种轻清生津之品对于秋燥夹热其实也是非常适合的。

大家会发现秋燥光靠喝白开水感觉很难缓解的，除了足量饮水外，多吃些含水量丰富的食物会更有效果。雪梨和马蹄就是秋天常用的润燥食材，雪梨润肺、止咳、消痰，马蹄清热止咳、利湿化痰，和芦根合用可缓解秋燥伤津引起的口渴、干咳、咽喉疼痛、声音嘶哑症状，有痰的话可加用陈皮一角。