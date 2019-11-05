不接种疫苗，感染麻疹免疫系统会“失忆”

人体的免疫系统能够记住其处理过的病原体，形成抗体阻止该病原体再次入侵。而最新发表在《科学》和《科学免疫学》杂志上的两项独立研究显示，麻疹病毒会抹去免疫系统的记忆，导致患者将来更容易受到各种病原体影响。

发表于《科学》杂志上的研究由美国哈佛医学院、荷兰鹿特丹大学医学中心等机构研究人员完成。他们使用一种名为VirScan的工具分析了77名未接种疫苗儿童在麻疹感染前、后的抗体反应，发现在感染麻疹两个月后，病人消耗掉了11%—73%的抗体储备，其针对各种传染性病原体的免疫记忆严重受损。研究人员在恒河猴身上也发现了类似情况，但他们并没有在接种MMR（麻疹、腮腺炎和风疹）疫苗的婴儿身上观察到这种免疫系统效应。研究人员指出，失去抗体的儿童将失去许多免疫防御能力，虽然他们能通过重新接触病原体来重建抗体储备，但需耗时数月或数年时间，在此期间他们很容易感染各种疾病。

另一项发表在《科学免疫学》杂志上的研究由英国桑格研究所、德国保罗埃利希研究所等机构研究人员完成。他们通过对未接种疫苗儿童在麻疹感染前、后的B细胞受体进行基因测序，确定了麻疹病毒感染的两种免疫抑制后果：B细胞库的不完全重建导致免疫不成熟，以及B细胞克隆耗尽导致免疫记忆受损。而雪貂模型研究表明，麻疹病毒感染降低了先前接种过流感疫苗的雪貂体内的抗体水平，且使其在此后的继发性流感感染时经受更严重的症状。

麻疹是一种传染性很强的病毒性疾病，疫苗接种则是保护儿童免受此病侵扰的最有效手段。但受“反疫苗运动”、宗教信仰以及贫困等因素影响，许多儿童没有机会接种麻疹疫苗，近两年全球麻疹感染的病例也在显著增加。而上述两项研究表明，麻疹病毒的危害远比想象的要大，接种麻疹疫苗十分必要，因为它不仅可以预防麻疹，更有助于维持人体对其它类型病原体的“群体免疫力”。（记者刘海英）

总编辑圈点

麻疹疫情在欧美发达国家某些地区卷土重来，与“反疫苗运动”不无关系。人类凭借疫苗战胜了夺去无数人生命的天花，也防止了许多其他传染病的肆虐，而且正在通过研制疫苗来控制新的疫情。我们哪一个人，不是这种医学进步的受益者？但很多人在尝到医学进步带来的好处后，依然不相信科学规律，抵制接种疫苗。“反疫苗运动”说明，向人们解释科学，帮助人们认识科学规律，确实任重而道远！