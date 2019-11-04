"心健康公益行动"江苏正式启动 维护心血管健康

目前我国心血管病死亡率居首位，这一疾病已成为威胁人类健康的“头号杀手”。心血管疾病患病率及死亡率仍处于上升阶段，并呈现出高发病率、高致残率、患病年轻化趋势，已成为重大的健康威胁和发展全民健康道路上最重要的障碍，改善心血管疾病现状迫在眉睫。

日前，“心健康公益行动”项目在江苏省正式启动。 据了解，该行动旨在通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，增强全民保护心脏的健康意识，培养生命全周期及全方位健康生活方式，提升大众对于管理风险的认知水平；让患者建立自我急救意识，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，构筑心血管疾病的全面防线，有效延缓、遏止我国的心血管病发病率，助力健康中国战略实施，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

对于如何积极推动心健康公益项目落地，如何改善江苏省心血管疾病现状以及如何提高基层心血管疾病防治能力等话题，相关专家向人民网·人民健康作出了详细解答。

江苏省人民医院心内科主任、江苏省心健康公益行动主席孔祥清认为，要想更好地实现全民心健康、改善心血管病高发病率、高死亡率、患病年轻化的现状，转变观念是关键。将当下的健康观念由“疾病治疗”为中心转向以“健康管理”为中心，建立“防、治、管”一体化服务模式。

“人们的健康不能只靠打针吃药等治疗手段解决，医疗卫生工作不能只治疗疾病，还要想办法把人们的健康给管理起来。”孔祥清指出，医院除搞好疾病治疗外，还应该加大力量提升医生对于健康管理的认识，及时掌握居民慢性病流行规律及其危险因素，有针对性地开展健康教育和危险因素干预。

他强调，健康管理是指一种对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程，要调动个人及集体的积极性，有效地利用有限的资源达到最大健康效果。健康管理这一理念应纳入到医疗卫生工作中，让医疗工作者了解并认识到如何管理健康，同时提高医疗工作者治疗疾病的意识和预防疾病的意识，在促进基层医疗卫生防治工作的同时，唤醒老百姓自身防范意识。

“对心血管疾病的预防、科普和救治要下大力气，组织心血管疾病方面的专家和一些有经验的医生下沉到基层，对基层医生开展培训，尽快提高他们对于心血管疾病的诊治能力；对基层百姓宣教健康知识，提升百姓对于心血管疾病的认知。”江苏省人民医院心内科副主任王连生教授说，通过技术传递，基层医生在有经验技术丰富的医生教导下，可快速提高基层医疗救治能力。这样不仅可以帮助老百姓更好、更快地接受诊疗，还可以解决老百姓看病难、看病大费周章等问题。同时，通过科普宣教，传授给老百姓正确的健康知识，例如应如何通过运动饮食等方式控制血压调整血脂，让老百姓了解到心血管疾病的特征，既可起到更好的防范作用，也可以让老百姓及时发现自身健康问题便于得到及时救治。

王连生教授表示：“希望通过心健康公益行动的有效开展，让心血管疾病的拐点早日到来，早日实现全民心健康。”

江苏省医师协会副会长兼秘书长刘彦群提出，江苏省医师协会将通过两方面工作全力支持在江苏的推进及落地：一方面是已把“心健康公益行动”列为江苏省医师协会的重点工作；另一方面是全面联动各级医院、全体医师以及政府等有效力量投入到“心健康公益行动”中，做好心血管疾病知识的普及，让基层医生得到进一步培训，切实提高治疗水平，能够较早的发现并治疗心血管疾病，努力降低发病率。同时，还要为患者创造良好的就医环境，达到健康管理的终极目标，让人民的健康水平“更上一层楼”。