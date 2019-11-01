高清良：“心健康公益行动”对于降低心血管死亡率具有两大效果
近期，河北省宁晋县人民医院高清良教授在2019年“心健康公益行动”高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会上接受专访时表示，“心健康公益行动”对于提升当地的基层心血管疾病的防治，并且在降低心血管的死亡率方面取得实际的效果。
高清良介绍到，公益活动开展一年来，同省、市、地开展了一系列的心健康教育活动，从省级、市级一直到县级进行了多次场合的培训，第一，我们对基层的医生，指导他们开展心血管疾病的预防救治工作，进行医务人员的培训，提高基层救治心血管病的救治能力，指导基层开展溶栓以及专业PCA；第二，我们对公众进行了全民心脏健康教育，提高他们预防心血管疾病以及健康的意识，使他们有疾病早期就诊，早期拨打救治电话，极大缩短了院前的救治时间，使心血管病的防治工作得到了普遍开展，收到了明显的效果。
在降低心血管的死亡率方面，一是通过全民教育，提高了公众对疾病的预防认识的积极性，公众会主动的咨询、学习，我们也通过多种形式以及报纸、电视台、网络、微信等进行多方面的宣传。二是对基层的医务人员开展手把手的指导，定期进行多次培训，这样一是使救治成功率明显提高，因为缩短了院前的救治时间，使院内的救治流程进一步优化，有效地保护了心肌，使病人早期就诊率高了，所以死亡率在下降，救治成功率在提高，使广大患者受益。
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