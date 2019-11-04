2019老龄社会健康管理与人才储备高峰论坛在京召开
“2019老龄社会健康管理与人才储备高峰论坛暨第二届护理和照护分会年会”于2019年11月1日至4日在北京国家会议中心举行。论坛及年会由中国老年学和老年医学学会护理和照护分会主办， 此次论坛与中国老年学和老年医学学会2019学术大会同期举办。
论坛活动现场
来自国家发改委、国家卫生健康委员会、国家民政部、国家医疗保障局、全国老龄办、中国老龄学会的相关领导，国内外医院的负责人，养老照护专业机构代表等相关人士参与了本次学术大会。
论坛期间，第二届护理和照护分会年会于11月3日正式开启，护理和护照分会主任委员郭桂芳对2019年工作进行分会工作总结。全国老龄委副主任、中国老龄协会副主任吴玉韶进行题为《加快构建照护服务体系》的致辞，中国老年学和老年医学学会副会长高和进行主旨演讲，产教融合专家主委会主委、协和医院护理部主任吴欣娟代表中华护理学会致辞。
为全面落实“健康中国2030”规划纲要、《全国护理事业发展规划（2016-2020年）》的战略部署，促进护理与长期照护事业的发展，经学会护理和照护分会前期筛选、考核和评审，学会设立“中国老年学和老年医学学会护理与照护教育实践基地”，中国老年学和老年医学学会高和副会长在会上为基地授牌。未来，基地将发挥为当地护理与长期照料教育培训提供支持的积极作用。
本次论坛上，护理和照护领域的专家学者就应对人口老龄化、推进医养结合、构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境等话题通过“政策论坛”、“院士论坛”、“实践论坛”、“智库论坛”等形式进行了交流分享。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn