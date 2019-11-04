2019老龄社会健康管理与人才储备高峰论坛在京召开

“2019老龄社会健康管理与人才储备高峰论坛暨第二届护理和照护分会年会”于2019年11月1日至4日在北京国家会议中心举行。论坛及年会由中国老年学和老年医学学会护理和照护分会主办， 此次论坛与中国老年学和老年医学学会2019学术大会同期举办。

论坛活动现场

来自国家发改委、国家卫生健康委员会、国家民政部、国家医疗保障局、全国老龄办、中国老龄学会的相关领导，国内外医院的负责人，养老照护专业机构代表等相关人士参与了本次学术大会。

论坛期间，第二届护理和照护分会年会于11月3日正式开启，护理和护照分会主任委员郭桂芳对2019年工作进行分会工作总结。全国老龄委副主任、中国老龄协会副主任吴玉韶进行题为《加快构建照护服务体系》的致辞，中国老年学和老年医学学会副会长高和进行主旨演讲，产教融合专家主委会主委、协和医院护理部主任吴欣娟代表中华护理学会致辞。

为全面落实“健康中国2030”规划纲要、《全国护理事业发展规划（2016-2020年）》的战略部署，促进护理与长期照护事业的发展，经学会护理和照护分会前期筛选、考核和评审，学会设立“中国老年学和老年医学学会护理与照护教育实践基地”，中国老年学和老年医学学会高和副会长在会上为基地授牌。未来，基地将发挥为当地护理与长期照料教育培训提供支持的积极作用。

本次论坛上，护理和照护领域的专家学者就应对人口老龄化、推进医养结合、构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境等话题通过“政策论坛”、“院士论坛”、“实践论坛”、“智库论坛”等形式进行了交流分享。