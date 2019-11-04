参天携手“薪火”基金助力基层眼科医疗发展

11月3日由中国老年学和老年医学学会眼科学分会、北京星辰黄斑病公益基金会主办，参天制药（中国）有限公司独家资助的2019年第一届 “薪火”基金项目（以下称“薪火”项目）在京启动。该项目以“薪火相传，助力基层”为主题，旨在规范诊疗行为，帮助基层眼科医生提高医疗水平。

据悉，本届“薪火”项目从中国老年学和老年医学学会眼科学分会中邀请30名委员担任项目导师，为来自教学资源稀缺地区及基层医院的30名优秀眼科医生提供为期3个月的进修学习机会。

据了解，自今年9月起，“薪火”项目面向全国100家教学资源比较稀缺的地区及基层医院发放项目公告及招生简章，有意愿进修学习的眼科医生在获得所在单位同意后便可自愿报名，并选择1-3位导师。基金项目组对报名学员简历及资历进行初筛，并根据导师和学员意向匹配后，最终录取30名学员。学员将进入导师所在医院进行连续进修，并得到导师的亲自带教。北京星辰黄斑病公益基金会将根据导师及学员的反馈情况，在进修结束后对项目进行整体评估总结并公示。

黎晓新教授代表“薪火”基金项目接受参天制药支持

中国老年学和老年医学学会眼科学分会主任委员黎晓新教授在启动仪式上表示，近年来，我国整体眼科医疗水平有了显著提高，但仍然存在发展不平衡的现象，部分地区病人无法得到良好的治疗。“薪火”基金项目的建立，为基层眼科医生向发达地区眼科专家学习及各地区眼科知识交流搭建了一个非常好的平台，有助于提升基层地区眼科医生医疗水平，进而缩小不同城市和地区之间的医疗水平差距，为推进“健康中国2030”目标的实现做出积极贡献。

参天中国高级特别顾问肖霞表示，多年来，参天在提供优质眼科药物积极治疗患者的同时，始终全心全意地支持中国眼科各项事业的发展。本次赞助“薪火”基金项目，是参天紧跟国家精准扶贫战略部署，在我们专业的眼科领域开展的良好实践。希望我们能给更多有社会责任感的企业起到示范作用，带动更多企业加入到精准扶贫的工作中来。与此同时，项目的落实有助于提升基层医生诊疗水平，促进基层医院为患者提供更加精准、适合和有效的诊治，间接地推动医疗改革中的分级诊疗实际问题的解决。

据悉，作为眼科领域的专业性公司，参天的基本理念和使命是以患者和关爱患者的人们为中心，对社会做出贡献。参天制药大力发挥自己的领域优势，并根据国家发展需要的重点，支持中国眼科事业的发展。通过“参天奖学金“等学术和公益项目，帮助国家培养一批又一批的专业人才和骨干，为中国眼科事业，特别是西部基层眼科水平的持续提高，做出积极贡献。