“快乐处方”赶走假性痴呆

近日，湖北省武汉市中心医院神经内科记忆门诊接诊了一位怀疑自己得了老年痴呆的老人。经检查，医生诊断其只是出现了假性痴呆症状，没有开药，而是给出了一份“快乐处方”。

老人的妻子10年前因病去世，儿子一家住在上海。今年春节长假结束，他送走了回来探亲的儿子一家后，突然就觉得自己记性变差了，常常一个人坐在椅子上发呆。国庆长假，儿子一家回来了。可等他们一走，老人连着两个晚上失眠，还经常丢三落四。

在武汉市中心医院神经内科记忆门诊，神经内科主任经屏为老人做了相关检查，发现他的大脑没有出现器质性病变，可排除老年痴呆症。通过和老人聊天，做神经心理评估，基本确定老人是因为家人长期不在身边、失去生活重心而产生了抑郁，出现了假性痴呆的症状。

经屏医生介绍，假性痴呆貌似出现记忆障碍，但并非真正的智能缺损，情绪改善后“痴呆”可消失。这种“痴呆”通过抗抑郁治疗是可以恢复的。除了药物治疗，最重要的是让患者变得快乐。由于老人的症状并不是很严重，经屏医生没有开药，而是让老人多培养些兴趣爱好，并教会他怎么使用手机视频通话和发朋友圈。

“每年，我们都要给假性痴呆患者开出近千份‘快乐处方’，患者大部分是空巢老人。”经屏医生说，“多巴胺能为我们制造快乐，但是作为一种快乐神经递质，多巴胺不只负责我们的情绪和感受，还负责大脑信息的传递。简单地说，情绪能增强记忆。改善记忆，首先要让自己快乐起来。”