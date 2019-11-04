我国专家首提“多模式睡眠”治疗顽固性失眠
在刚刚结束的2019北京神经内科学会暨京津冀神经病学高峰论坛上，中国医科大学航空总医院副院长、麻醉疼痛与重症医学中心主任；中国科学院北京转化医学研究院失眠研究室主任；博士研究生导师安建雄教授在做“病人自控睡眠”的报告时，首次提出“多模式睡眠”治疗顽固性失眠的新学说。
安建雄博士在2019北京神经内科学会年会暨京津冀神经病学高峰论坛上介绍失眠创新疗法“多模式睡眠”
近年来安建雄团队用麻醉与疼痛医学、神经科、神经外科、精神科、护理学和基础医学等多学科诊疗模式，针对顽固性疼痛和失眠进行一系列创新转化探索。在临床实践中，安建雄等发现单一手段很难在短时间内有效控制顽固性失眠，加上长期失眠病人多有抑郁和药物依赖等复杂因素参杂，病人极容易丧失信心而放弃治疗。为此安建雄团队提出“多模式睡眠”学说并付诸实践，并取得初步结果。所谓多模式睡眠，就是综合应用不同药物、声光电磁等物理疗法、神经节注射、认知行为疗法及病人自控睡眠疗法等方法，通过作用不同机制而发挥协同作用，并减少各自副作用，从而达到安全舒适地快速控制失眠，进而达到尽快痊愈目的的一种失眠治疗方法。
据悉，“多模式睡眠” 由我国安建雄团队率先提出并付诸实践。安建雄介绍说，该学说借鉴了多模式镇痛和多模式麻醉学说，在临床中已经初见成效。安建雄还认为，作为一个学说，这仅仅是一个雏形，任何新理论都需要大量临床实践验证，并在实践中逐渐完善。
人物简介：
安建雄
医学博士（湘雅医学院）,主任医师, 博士研究生导师。中国医科大学航空总医院副院长、中国科学院北京转化医学研究院执行院长。（李文）
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