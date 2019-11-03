“识流感、防流感、治流感”2019年“世界流感日”科普活动暨学术会议召开

近日，由中华预防医学会、中国疾病预防控制中心、中国医学科学院、中国健康教育中心、亚太流感控制联盟共同主办的2019年“世界流感日”科普活动暨学术会议在京举行。国家卫生健康委员会副主任、中华预防医学会会长李斌，国家卫生健康委疾控局局长、中华预防医学会副会长常继乐，世界卫生组织驻华代表高力，世界卫生组织总部流感处处长张文庆，中华预防医学会副会长兼秘书长梁晓峰，中国疾控中心主任高福，中国医学科学院副院校长王健伟，中国健康教育中心纪委书记胡洪波，亚太流感控制联盟主席John Tam，中国科协、全国妇联、共青团中央相关领导，国家卫生健康委相关司局，国内外知名专家、学者，各级疾控机构、医疗机构和大专院校、科研院所，以及全国50余家主要媒体代表600余人参加了此次活动。

李斌强调，流感是全球关注的重大公共卫生问题，党中央、国务院高度重视流感防控工作。近期，国家卫生健康委会同国家中医药局发布《2019—2020年流行季流感防控工作方案》。方案明确流感防控要坚持党政主导、部门协作、动员社会、全民参与的工作机制，坚持预防为主、防治结合、中西医协同、依法科学、联防联控的策略，实施“强化监测预警、免疫重点人群、规范疫情处置、落实医疗救治、广泛宣传动员”的举措，全面开展流感综合防控，保护群众身体健康，推进健康中国建设。本次活动以“识流感、防流感、治流感”为主题，开展科普活动及学术交流会议，将进一步推进流感防控的学术讨论和交流，深化和提高社会各界对流感防控的认识。

高力对中国在世界流感防控工作当中发挥的积极作用予以肯定。高福表示，需要倡导并动员全社会共同参与流感防治，减少流感重症和死亡病例。梁晓峰副会长兼秘书长在致辞中说：本次大会将为社会各界搭建流感防控科普知识的平台，推动全社会共同关注流感。

在现场来宾的共同见证下，“识流感、防流感、治流感”行动正式启动。中国疾控中心主任、中国科学院院士高福，中国疾控中心传染病防控国家重点实验室主任、中国工程院院士徐建国，中国工程院院士吴以岭，中国农业大学动物医学院院长、中国工程院院士沈建忠，香港科学院、美国国家科学院、英国皇家学会院士裴伟士，中日友好医院副院长曹彬等流感领域的专家就流感危害、流感特点、流感预防、流感疫苗研制、流感临床治疗和中医药在流感防治中的作用进行了研讨。高福院士还为基层医务人员代表赠送其编写的《流感病毒——躲也躲不过的敌人》一书，把更多的流感科普知识传递到基层，传递给更多公众。

随后，国内外知名学者、专家就流感相关领域的最新研究进展进行了深入探讨，共同促进全球在流感防控领域的合作与交流。

邓亚萍、刚强、悦悦，伊扬被聘请为“世界流感日”宣传大使，助力流感防控工作，推动全社会共同关注流感防控。大会向全社会发出了“识流感、防流感、治流感”行动倡议，倡导全社会行动起来，共同开展“识流感、防流感、治流感”行动，共建共享健康中国！