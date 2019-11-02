主讲人：重庆大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤中心副主任医师 于 峰

近年来，我国恶性肿瘤发病率不断提升，乳腺癌已跃居女性恶性肿瘤首位。但绝大多数人更在意乳腺，对乳头却不关注。本期就乳头几个常见症状为大家一一讲解。

1.乳头乳晕区瘙痒。一些患者乳头乳晕区不定时奇痒，但皮肤没有红肿，彩超也提示乳房没有明显肿物。如果伴有乳房胀痛或刺痛症状，围月经期明显，一般是常见的乳腺增生性病变，通过调理生活方式，如少食辛辣刺激食物、保持心情舒畅、作息规律、避免劳累等，服用抗乳腺增生药物可缓解不适。如果是乳头乳晕区瘙痒伴有皮肤改变，如反复糜烂、皮损呈棕红色、间覆以鳞屑或薄痂，考虑是乳头湿疹，建议到皮肤病专科治疗。对于年龄大于50岁、乳头乳晕区反复糜烂瘙痒甚至破溃者，要高度警惕一种少见的乳腺癌——Paget病，需尽快行皮肤活检明确病理诊断后行手术治疗，预后一般较好。

2.乳头溢液。女性只有在哺乳期有乳汁分泌，而男性和非哺乳期女性，乳头不应有溢液，或按压时有极少量无色液体被挤出。乳头溢液大多数是良性疾病，仅仅约5%可能是恶性病变。一般生理性溢液往往是双侧多孔，或多或少需要挤压才行溢液，包括水样、稀薄乳汁样、褐色或绿色等。而病理性溢液多是单侧导管内病变，颜色可以是水样、浆液样、咖啡色、陈旧血性或新鲜血性。一般认为血性溢液提示恶性病变的可能性较大。据相关报道，年龄大于50岁、单孔、血性溢液、存在乳房肿块4个因素与乳腺癌相关性高。因此，具备以上因素的乳头溢液者应尽早就诊，排除恶性病变可能。

3.乳头疼痛。处于乳房发育期或怀孕期的女性，发生乳头疼痛属于生理现象，无需特殊处理。如果是月经前及月经期乳头疼痛，月经结束后疼痛逐渐缓解，且乳房有结节触感，很可能是乳腺增生所致。另外，哺乳期女性容易因婴儿咬伤出现乳头裂口，若婴儿吸吮时疼痛异常，容易继发细菌感染，形成乳头炎，此时应及时局部处理，否则很容易引发急性乳腺炎甚至化脓性乳腺炎，增加患者痛苦。

4.乳头赘生物。某些女性患者发现乳头上面出现一些突出物，这称为乳头赘生物，一般有两种原因形成：第一，局部感染形成的赘生物；第二，纤维增生导致的赘生物。两者一般都可行手术切除，切除后送病理检查排除恶性可能。

5.乳头内陷。乳头内陷一般分为先天性和继发性凹陷。先天性凹陷多为发育缺陷，如乳腺导管缩短、组织纤维化挛缩等。继发性凹陷多见于炎性病变、术后瘢痕及肿瘤性病变。乳头凹陷极易引发炎性病变，根据凹陷程度可能出现哺乳功能障碍、急性乳腺炎、浆细胞性乳腺炎等疾病。另外，肿瘤侵犯乳晕下方的导管、韧带及筋膜等，导致受到侵犯的导管、韧带及筋膜收缩，从而出现乳头凹陷。因此，对于既往无炎性病史及手术史的继发乳头凹陷者，尤其是年龄大于40岁的，应高度警惕可能是乳腺癌,尽快行乳腺彩超及钼靶等检查。

6.副乳头。有些人发现自己胸壁上出现多余的乳头而感到惊慌，其实这是副乳，一般出现在腋前或腋下，也有发生在正常乳房的上下、腹部、腹股沟、大腿外侧等部位。对于具有乳头伴有腺体组织，称为完全性副乳；对于只有乳头没有腺体组织，称为副乳头。有些副乳没有乳头，仅有少许皮下腺体组织，这种一般不做处理。若出现以下症状，应考虑手术治疗：腺体逐渐增大，疼痛不适明显者；副乳腺有异常肿块，疑伴发肿瘤，尤其是有乳腺癌家族史者；明显影响外观，患者要求手术。▲