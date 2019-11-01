心健康全国巡讲项目走进河北唐山丰润区
8月3日，心健康“溶·会贯通”全国巡讲项目在河北省唐山市丰润区正式启动。
丰润区卫健局局长张永军、丰润区第二人民医院班子成员、各乡镇卫生院负责人等280余人参加了本次活动。
会上，丰润区第二人民医院院长崔宝文表示，将利用好医共体，与各乡镇卫生院、社区服务中心建立紧密的协作关系，通过丰润区急性心梗救治项目基层区域救治网络，畅通绿色通道、缩短急性心肌梗死的救治时间，让“时间就是心肌、时间就是生命”的理念得到更好的诠释。号召广大医务工作者珍惜学习机会，提切实提高医疗救治水平，让更多的患者受益。
丰润区卫健局局长张永军表示，希望丰润区第二人民医院与医共体内成员单位充分发挥丰润区急性心梗救治项目基层区域救治网络的作用，降低院前急救时间，提高急性心肌梗死的救治成功率，并加快急型心肌梗规范化溶栓治疗在我区的推广落地。同时，欢迎各位专家今后多来丰润指导授课，在座的医务工作者要珍惜与专家学习交流的机会，掌握更多本领。
随后，丰润区卫健局局长张永军为丰润区第二人民医院院长崔宝文颁发心健康公益大使“聘书”，并为6家乡镇卫生院、2家社区服务中心颁发“丰润区急性心肌梗死救治项目基层区域救治网络合作单位”牌匾。
分享环节上，河北医科大学第一医院心脏内科主任夏岳、唐山市工人医院心内三科主任刘晓堃、丰润区第二人民医院ICU张丽依次以《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南解读》、《急性冠脉综合征-急诊快速诊治指南解读》、《急性心梗，你知道吗》为题进行了精彩的分享。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn