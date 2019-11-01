心健康全国巡讲项目走进河北唐山丰润区

8月3日，心健康“溶·会贯通”全国巡讲项目在河北省唐山市丰润区正式启动。

丰润区卫健局局长张永军、丰润区第二人民医院班子成员、各乡镇卫生院负责人等280余人参加了本次活动。

会上，丰润区第二人民医院院长崔宝文表示，将利用好医共体，与各乡镇卫生院、社区服务中心建立紧密的协作关系，通过丰润区急性心梗救治项目基层区域救治网络，畅通绿色通道、缩短急性心肌梗死的救治时间，让“时间就是心肌、时间就是生命”的理念得到更好的诠释。号召广大医务工作者珍惜学习机会，提切实提高医疗救治水平，让更多的患者受益。

丰润区卫健局局长张永军表示，希望丰润区第二人民医院与医共体内成员单位充分发挥丰润区急性心梗救治项目基层区域救治网络的作用，降低院前急救时间，提高急性心肌梗死的救治成功率，并加快急型心肌梗规范化溶栓治疗在我区的推广落地。同时，欢迎各位专家今后多来丰润指导授课，在座的医务工作者要珍惜与专家学习交流的机会，掌握更多本领。

随后，丰润区卫健局局长张永军为丰润区第二人民医院院长崔宝文颁发心健康公益大使“聘书”，并为6家乡镇卫生院、2家社区服务中心颁发“丰润区急性心肌梗死救治项目基层区域救治网络合作单位”牌匾。

分享环节上，河北医科大学第一医院心脏内科主任夏岳、唐山市工人医院心内三科主任刘晓堃、丰润区第二人民医院ICU张丽依次以《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南解读》、《急性冠脉综合征-急诊快速诊治指南解读》、《急性心梗，你知道吗》为题进行了精彩的分享。