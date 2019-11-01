热疗≠骨关节炎“救星”
现如今老年病随着老龄化社会发展逐年增长，骨科门诊病则以腰腿疼痛最为常见，膝关节疼痛的病人不在少数，很多时候，骨性关节炎一不小心就会找上“你”。
患上骨性关节炎后，很多人都喜欢用暖水袋焐焐或者烤烤电，感觉会好很多。而在医院的骨科病房里，也常见到清一色的烤电“神灯”。但所有的骨性关节炎都适合热疗吗？答案显然是否定的。
河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）郑州院区骨关节病科主任郭马珑介绍说，对于一种疾病适合不适合热疗，最科学的办法是治疗前进行红外线扫描成像，热图显示是高温区或者低温区？是高温区弥漫性的还是瘀滞性的？根据实际情况选择热疗或者冷疗或者冷热交替等不同方案。
“那么简单来说，红、肿、发热等局部症状不适合热疗，术后或者伤后急性期不适合热疗，反倒是冷疗在这些情况下会有意想不到的疗效。”郭马珑说，患者在关节炎的急性期不适合热疗，可以常温外治，之后在肿胀和积液基本缓解后进行中药外治热疗，有助于减轻气血瘀滞状态。冷、热或者常温治疗都需要根据患者具体病情综合判定。
骨性关节炎是一种退行性疾病，好发于老年人，可侵入全身各部位的关节，如髋、膝、手、足、脊柱关节等，尤其是活动剧烈的关节。
“骨性关节炎主要临床表现为关节疼痛、积液、活动受限等，患者的生活质量会大打折扣。因此，对骨性关节炎正确的诊断和治疗就显得尤为重要。”郭马珑就此提醒说，骨性关节炎的治疗是一项系统工程，患者的自我调理、保护及功能锻炼也至关重要，所以在日常生活中也要且行且珍“膝”。(记者 林辉 通讯员 张艳涛 李晓宇)
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