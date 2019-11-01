新生宝宝口吐泡泡警惕肺炎
口吐泡泡，在新生宝宝中很常见。广东省妇幼保健院新生儿科聂川主任医师提醒，如果小宝宝口吐泡泡的同时，还伴有呛奶、口周发青、胃口变差、精神变差、呼吸困难等现象，则要提高警惕，这可能是肺炎发出的信号。
口吐泡泡伴呛奶
注意排查肺炎
聂川指出，新生宝宝口吐泡泡多为一种正常的生理现象，这是因为新生宝宝口腔的吞咽功能还不是很完善，当有唾液分泌，但又不能及时吞咽下去时，就会出现吐泡泡的现象，此时吐出来的泡泡多为清亮的，而且宝宝也无其他特殊不适。
不过，新生宝宝口吐泡泡也可能是新生儿肺炎的早期征兆，而且这种信号往往容易被家长忽视。聂川解释，从解剖结构来看，新生宝宝的气管是又短又窄的，呈一种漏斗状，呼气时肺内的气体通过狭窄的气管冲出，如果此时肺部有感染，气体通过污浊痰液时可产生泡泡，这种泡泡多为黏黏的，不易消失。
另外，新生宝宝神经系统发育尚未完善，咳嗽反射尚未完全形成，在出现呼吸道感染后，还不能像大一些的孩子一样出现咳嗽反射，或只是偶尔能听到几声咳嗽。所以，口吐泡泡，是新生儿肺炎早期非常有价值的一个症状，家长一定要重视，如果再加上有出现上述提到的呛奶、口周发青、胃口变差、精神变差、呼吸困难等现象，则建议及时带宝宝前往医院检查，以排查肺炎的可能。
预防新生儿肺炎
建议坚持母乳喂养
“对小宝宝的肺炎，要做到及早识别、及早诊断、及早治疗。”聂川表示，肺炎如果得不到及时、规范、彻底的治疗，有可能会造成病情反复或加剧，甚至诱发其他并发症，如心功能衰竭、脓胸、肺脓肿、心肌炎或中毒性脑炎等，再严重一些的甚至还可威胁到孩子的生命。
聂川支招，预防新生儿肺炎，建议坚持母乳喂养，提高宝宝对外界病原体的抵抗能力；日常饮食起居也要做好防护，如新生宝宝居室环境应注意通风换气，父母或其他照料者在接触新生宝宝时最好先洗洗手，并注意宝宝用具的清洁卫生，在宝宝抵抗力还较差的新生儿期，尽量减少亲朋好友的访视；还要尽量避免新生宝宝与呼吸道疾病患者接触，密切照料者感冒后，应注意戴好口罩。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）
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