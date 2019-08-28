言语治疗师助新生儿恢复吞咽功能

“你看他现在大口大口吃着米粉，真的可爱极了！”26日，王双对着手机里的视频感慨：视频中8个月大的东东（化名）正坐在婴儿车里大快朵颐。谁也想不到，8个月前，躺在保温箱里的东东患上吞咽障碍，连奶水都无法吮吸。

去年末，东东出生没多久，父母便发现他呼吸困难、口唇周围有较多泡泡，痰鸣音重。他被诊断为新生儿吸入性肺炎，收治NICU（新生儿重症监护病房）对症治疗。住院期间，医生发现东东无法进食。近一个月，他都只能靠一根细鼻饲管来维持基本营养。

了解到武汉协和医院康复医学科在国内较早开展新生儿吞咽障碍治疗，东东父母便在医生的帮助下，将儿子转入该院治疗。

医院康复科言语治疗师王双医生与新生儿科医生一同会诊。评估结果显示，东东存在口腔运动功能欠佳、口腔原始反射减弱、喉软骨发育不全等问题。“诱发他的连贯吮吸很重要。”会诊后，王双强调，当有触觉及运动刺激时，东东的吮吸反射便被诱发。

根据这一特点，王医生使用棉棒或手指对东东的口唇及舌体进行有目的性的刺激，进而引出连贯吮吸反射，并通过调整刺激强度来加强相应动作。同时，在过程中进行腭咽功能的训练，提升气道安全性。经长时间训练，东东终于拔掉胃管，饮食也从小口的吞咽，改成大部分经口进食配合间歇置管的营养方式。两个月后，东东终于出院了。（记者苏金妮 ）