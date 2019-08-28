热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

言语治疗师助新生儿恢复吞咽功能

苏金妮

2019年08月28日08:45 来源：武汉晨报

“你看他现在大口大口吃着米粉，真的可爱极了！”26日，王双对着手机里的视频感慨：视频中8个月大的东东（化名）正坐在婴儿车里大快朵颐。谁也想不到，8个月前，躺在保温箱里的东东患上吞咽障碍，连奶水都无法吮吸。

去年末，东东出生没多久，父母便发现他呼吸困难、口唇周围有较多泡泡，痰鸣音重。他被诊断为新生儿吸入性肺炎，收治NICU（新生儿重症监护病房）对症治疗。住院期间，医生发现东东无法进食。近一个月，他都只能靠一根细鼻饲管来维持基本营养。

了解到武汉协和医院康复医学科在国内较早开展新生儿吞咽障碍治疗，东东父母便在医生的帮助下，将儿子转入该院治疗。

医院康复科言语治疗师王双医生与新生儿科医生一同会诊。评估结果显示，东东存在口腔运动功能欠佳、口腔原始反射减弱、喉软骨发育不全等问题。“诱发他的连贯吮吸很重要。”会诊后，王双强调，当有触觉及运动刺激时，东东的吮吸反射便被诱发。

根据这一特点，王医生使用棉棒或手指对东东的口唇及舌体进行有目的性的刺激，进而引出连贯吮吸反射，并通过调整刺激强度来加强相应动作。同时，在过程中进行腭咽功能的训练，提升气道安全性。经长时间训练，东东终于拔掉胃管，饮食也从小口的吞咽，改成大部分经口进食配合间歇置管的营养方式。两个月后，东东终于出院了。（记者苏金妮 ）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn