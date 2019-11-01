睡醒后脖子突然动不了，那滋味别提多难受了。中医认为，落枕多是由于不正确的睡姿、枕具不合适及颈部受寒所致，情况不严重的，可自行在家通过按摩理筋的方法缓解。《黄帝内经》有记载，列缺穴主要治疗偏头痛、落枕等疾病，刺激该穴能缓解头颈部的不适，适用于久坐或头颈部经常出现疼痛的人群。

取穴：手腕内侧，大拇指根部侧下，能感觉到脉搏跳动的地方即是该穴。

具体方法：用拇指和食指指腹按揉列缺穴，每次1~3分钟，以穴位处有酸胀感为宜。▲