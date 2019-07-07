五个身体内置的“止痛开关”穴

生活中，我们经常会遇到各种各样的疼痛，除了吃药来止痛之外，还可以按摩身体上的某些保健穴位。

头痛开关——印堂穴 无论是感冒还是心烦，在你紧锁眉头时，不妨轻轻舒展开来，因为解除头痛的开关就藏在两眉之间。两眉间有个印堂穴，按摩这个位置有助于缓解头痛、鼻部不适等症状。头疼时可以用拇指和食指轻轻地揪揉这个部位2分钟左右，动作宜慢不宜快，稍微用点力，以感觉微麻、发胀为宜。一般的头痛立刻就能见效。

牙痛开关——合谷穴 牙痛总会让人坐卧不安，此时不妨试试身体两个止牙痛的穴位。一个在“虎口”附近，即拇指、食指合拢时肌肉的最高处。揉压虎口时，应朝小指方向用力，这样才能更好地发挥疗效。需要提醒的是，孕妇不要按摩该位置，以免耗损胎气。另一个在耳朵前方，颧骨与下颌之间的凹陷处，即下关穴。牙痛时可以用手指或指关节按压这个部位，也有止痛作用。

痛经开关——太冲穴 痛经开关在脚背上，大脚趾和二脚趾之间的缝隙向上1.5厘米凹陷处。具体按摩方法如下：用左手拇指指腹揉捻右脚，以有酸胀感为宜，1分钟后再用右手拇指指腹揉捻左脚即可。

肩痛开关——肩井穴 揉肩除了能舒活肩部气血，还能按压肩井穴，即乳头正上方与肩线交接、肩部最高处，有助于缓解肩膀酸痛、头重脚轻、眼睛疲劳、耳鸣、落枕等症状。具体操作方法是，双手虎口张开，四指并拢，自然地搭在被按者肩部，五指用力拿捏，如果再用空心拳捶捶后背，效果会更好。需要提醒的是，按摩不要过久、用力不要过度，尤其是血压高或患有心脑血管疾病的人，更不可久按、重按。

心痛开关——内关穴 手腕横纹往上约三指宽处，即为心痛开关，此处也是中医所指的内关穴。若突发心绞痛，除了含服硝酸甘油外，还可以点按此处5分钟，能够活血通络，起到止痛的作用。需要提醒的是，此法仅作辅助治疗以及急救使用，为了以防万一，发病时务必及时就诊。（徐成文）