颈动脉是一个血液流向大脑的通道，对大脑正常功能的维护有着重要意义。因各种原因造成该通道内部管径变小时，就被称作颈动脉狭窄。最近天气忽冷忽热，正是卒中的高发期。在引发卒中的危险因素中，颈动脉狭窄最不容忽视。临床统计显示，60%以上的缺血性卒中由颈动脉狭窄造成，可导致患者残疾甚至死亡。因此，中老年人必须护好颈动脉。

随着年龄增长，人的各种动脉都会开始硬化。动脉硬化的过程与水管中水锈形成的过程有点类似：水管中的水锈一点点增加，最终导致管腔变细、水流变小；动脉硬化最初表现为动脉管壁上出现硬化斑块，这些斑块一点点增大，最终形成颈动脉狭窄。颈动脉狭窄有什么危害？举个例子，水管里有东西阻塞，水流就会不足，动脉狭窄也是这样，可导致它所供应的脑部组织无法获得足够的血液，因而产生脑缺血症状，比如耳鸣、眩晕、视物模糊、头痛、失眠、记忆力减退、嗜睡、多梦等。如果是颈外动脉狭窄，则可能导致眼部缺血，表现为视力下降、偏盲、复视等。另外，颈动脉斑块如果生长不均匀，会因碎裂而产生碎屑。这些碎屑脱落后随血流进入大脑，可阻塞末梢血管，造成一小块脑组织缺血甚至坏死。如果细小碎屑阻塞的血管较细，造成的脑组织缺血面积会很小，甚至可能无症状，不过，多数表现为短时间的头晕、行动困难、视物模糊等。如果碎屑阻塞的血管较粗，则形成的脑部坏死组织面积较大，可导致真正的脑梗，出现中风或卒中的各种症状，如头晕、偏瘫、失语、平衡障碍、认知障碍、大小便失禁等。严重者会有后遗症甚至生命危险。少数病人颈动脉狭窄处可并发血栓形成，突然阻塞血流，或血栓脱落阻塞远端脑部血流，造成急性脑梗，引起中风。

根据颈动脉狭窄程度，可分为四级。狭窄率在50%以下为轻度狭窄，50%~70%为中度狭窄，70%以上为重度狭窄，狭窄率达到100%则是颈动脉闭塞，这种情况非常危险，随时可能引发急性脑梗，严重者可能致残甚至致命。根据病情发展的不同程度，患者应做到“三早”。

未患病者早预防。保持合理饮食，均衡营养，多吃果蔬，少吃油腻、辛辣、刺激性的食物，适度锻炼，控制体重，保持心情愉悦，严格控制血压、血糖和血脂水平，戒烟限酒。

轻度狭窄患者早服药。一旦确诊为颈动脉轻度狭窄，患者应到正规医院接受专业内科药物保守治疗，主要包括稳定动脉粥样硬化斑块以及抗血小板聚集药物，以防粥样硬化进一步加重，颈动脉斑块脱落而造成脑梗。另外，患者应遵医嘱按时服药，至少每半年复查一次。

符合手术指征早治疗。对于有症状性的中重度颈动脉狭窄和无症状性的重度狭窄患者，符合手术指征的，应积极接受颈动脉内膜剥脱术治疗，可达到去除动脉粥样硬化斑块、重建正常管腔和血流等目的。颈动脉完全闭塞的患者，根据情况一般需要接受颅内外血管搭桥手术。不能接受内膜剥脱术治疗的患者，可考虑颈动脉支架置入术，术后需长期服用抗血小板和稳定斑块药物。▲