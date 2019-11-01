开好健身“长寿必修课”

一提到健身达人，感觉都是喜欢跑跑跳跳的小年轻。其实，还有不少老年人，以创意百出的锻炼方式和炉火纯青的运动技巧，也能赢得一声赞叹：对于真正的高手，年龄不过是一个数字。

那些银发健身达人，通常各有“绝招”：健步器上身姿翩跹，单双杠上腾挪自如，三五米的呼啦圈摇得起来，一人高的陀螺转得飞快……很多老人在健身活动中练就好身板、练出精气神，打开了认识这个群体的新思路：退休生活同样可以有进步、有作为、有快乐，老年人完全可以在精神和身体上同时追求“越活越年轻”。

让老年人练得便利，才能凸显老有所为。前几年曾有报道，北京老年人“错峰晨练，不和年轻人抢公交”，透着理解和包容，却也折射出健身场地不足的尴尬。敬老扶老，要为老年人创造便利的生活条件，老年人的需求不应忽视。近年来，“15分钟健身圈”建设持续铺开，越多运动器材进驻社区、广场和公园，老年人有了更多的锻炼选择和更便利的运动条件，银发健身达人才得以涌现。

帮老年人练得科学，才能做到老当益壮。选择运动项目要因人而异，如何开展锻炼更要量力而行，有些老年人的健身方式就过于激烈，反而导致伤身的结果。对于这些老年人，健身房里的教练、智能手机上的教程存在接触门槛，个人的身体状况、运动的注意事项难免判断失误。如何帮助老年人更新健身生活经验，也接受科学指导，是需要关注和跟进的问题。

陪老年人练得开心，才能体现老有所依。人们常说，和孩子一起运动是陪伴成长的一种方式。当父母老了，头发白了，子女如何提供更好的精神陪伴？一个厦门小伙儿带父亲走进健身房，双双将“啤酒肚”练成“马甲线”，也帮老人打开事业受挫的心结。故事让人触动之处，正在于给出这样的回答：陪伴，一直是最长情的告白。

健身是年轻人的“时尚风向标”，其实也是老年人的“长寿必修课”。开好这门课，才能帮助更多老年人从容优雅沐浴“夕阳红”。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 14 版）