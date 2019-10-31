乳腺结节大多数是良性的 切莫乱按摩乱用药

近年来，随着影像检查的广泛应用，发现乳腺结节的女性越来越多，很多女性担忧乳腺结节会发展成为乳腺癌。对此，西安交大一附院乳腺外科何建军教授表示，其实大多数人的结节都是良性的，临床最多见的是乳痛症，这些都与乳腺癌关系不大。

今年36岁的任女士，最近一段时间因为家中老人生病加之工作压力大，过度劳累出现乳房疼痛的症状，在医院经过彩超检查，任女士被诊断为乳腺结节BI-RADS3类。“医生，乳腺结节是乳腺癌吗？我的乳腺结节是良性还是恶性，会癌变吗？”任女士为此忧心忡忡。

何建军表示，近年来，西安交大一附院乳腺外科门诊每天都会接诊很多因为乳房不适前来就诊的女性患者，最多时一天280-300人，但绝大多数人都是没有什么大问题的，大部分人都表现为乳腺疼痛，和乳腺癌没有多大关系。他称，乳腺结节常见于育龄妇女，是由于内分泌失调所致激素分泌不均衡，造成乳腺正常结构紊乱，常与情绪波动、工作压力、生活习惯等有关，如果出现乳房疼痛或不适，或者发现乳腺有肿块，一定要前往大医院的乳腺专科去检查和治疗。

那么在日常生活中，广大女性朋友如何预防和减少乳腺疾病的发生？何建军建议，注意保持心情愉快，积极调整情绪，适当运动。饮食中不要胡吃海喝，少吃油炸腌制食物、动物脂肪、甜食快餐。控制雌激素的摄入，慎吃避孕药、蜂王浆，不用含雌激素的美容化妆品。远离烟酒，多吃水果蔬菜、粗粮、豆类、菌类。如果怀疑自己有乳腺结节，或者确诊有乳腺结节，切莫乱按摩、乱用药，请到正规医疗机构请乳腺专科医生指导治疗。