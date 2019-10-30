生活可以甜如蜜，但是身体不能糖分高

随着现代生活条件的改善，糖尿病患病人群越来越多，目前糖尿病已经成为我国内分泌系统的常见病、多发病，这是一种以高血糖为特征的代谢性疾病。2017年国际糖尿病联盟公布数据显示，全世界有4.25亿人患有糖尿病，预计2045年数值将达到6.29亿。截止2017年，中国糖尿病患者数量约1.144亿，患病率为3.5%~11.6%，糖尿病标化死亡率为10.25%。其中大部分患者确诊为2型糖尿病，患病人群每年将花费6000亿治疗费用，已成为糖尿病患者数量最多的国家。

但是在糖尿病如此高发的国家，我们对糖尿病的知晓率还是很低，数据显示，我国有46.5%的糖尿病成年患者未被诊断，还有很多人对糖尿病知之甚少。生活方式的改变，与糖尿病的发生密切相关。预防糖尿病需要大众树立早期筛查意识，更需要养成健康的生活方式。

2019年11月1日（周五）10：00-11：00，解放军三O五医院主任医师祝开思将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于糖尿病早期筛查和预防的问题，千万不要错过！

专家介绍：

祝开思，解放军三O五医院，主任医师，教授。

中国老年医学会糖尿病专业委员会主任委员，中华内分泌学会高尿酸学组副组长，北京风湿学会理事，获军队医疗成果二等奖一项，三等奖四项。

擅长：糖尿病及其急慢性并发症，特别是糖尿病肾并糖尿病周围神经病变、糖尿病视网膜病变、糖尿病足病等，甲状腺疾病，甲亢性突眼，肾上腺疾病，垂体相关内科疾病的综合治疗。

出诊时间：周四上午

什么是糖尿病？

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病，高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有引起.糖尿病时长期存在的高血糖,导致各种组织，随着时间的推移会对人体的许多系统带来严重损害，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

糖尿病的常见后果是什么？

随着时间的推移，糖尿病可能损害心脏、血管、眼睛、肾脏和神经。糖尿病成人出现心脏病发作和中风的危险会上升两至三倍。

足部神经病变（神经受损）与血流量减少结合在一起，增加了患足部溃疡、感染以及最终需要截肢的可能。

糖尿病视网膜病变是失明的一主要病因，它是视网膜小血管长期累积受损的结果。全球2.6%的盲症可归咎于糖尿病。

糖尿病位居肾衰竭主要病因之列。

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