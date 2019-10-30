很多人看着瘦，其实偷着胖

很多人常大吃大喝、不爱运动，却四肢纤细，看上去也不胖。这类人可能体脂并不低，有各种潜在的健康问题。美国《体形》杂志网站近期刊文，提醒这类“瘦胖子”注意改变生活方式。

美国纽约体重管理专家劳伦·克莱恩表示，“瘦胖子”的BMI值（体重指数）通常正常或偏低，但经过检查才发现，他们会有高血糖、好胆固醇低、甘油三酯偏高、高血压等问题。因为天生瘦，这类人往往吃饭不忌口，也不爱运动，导致肌肉量偏低、维生素摄取不足，还可能出现易疲倦、注意力不集中、新陈代谢差等问题。他们的身体一旦出现问题，可能比胖人还严重。

克莱恩表示，如果符合以下多数情况，就要提高警惕了：从学校毕业后，没有进行过力量训练；爱吃甜食、人工甜味剂、碳水化合物、加工食品；蛋白质摄取不足；常感到疲倦、精神不好、注意力不集中、爱忘事；苹果型身材，四肢瘦腹部胖；适量运动也会感到头晕眼花。

建议这类“瘦胖子”从三方面改变生活方式：1.练肌肉。肌肉是提高基础代谢率的关键，还可避免糖分进入血管，引起高血糖。建议每周至少两次力量训练。2.均衡饮食。尤其要减少糖分摄入，均衡摄取蛋白质、油脂、蔬菜、碳水化合物，尽量少吃白米精面和加工食品。3.有压力及时释放。压力大，血压也会升高，可以试试瑜伽、锻炼等方式帮助放松身心。保证6~8小时睡眠，让身体充分休息。（赵可佳 编译）