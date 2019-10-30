长时间玩游戏，29岁男子中风

昨天是世界卒中日，记者从陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）神经内科了解到，我市一名29岁男子因为长期玩游戏，导致右侧肢体无力，送医后被诊断为脑卒中（中风）。

大坪医院神经内科医生提醒，脑卒中并非老年人专利，年轻人生活习惯不好，就有可能患脑卒中。

年轻人患脑卒中

大坪医院神经内科副主任张猛介绍了两例年轻人患脑卒中的病例。

其中一例是，29岁男子李鹏（化名）长时间玩电脑游戏后，出现右侧肢体无力等症状，家人将他送医，诊断为左侧小脑梗死。

另一起病例为，31岁男子王忠（化名）突发右侧偏瘫、说话困难等状况，被诊断为急性脑梗死。

张猛介绍，李鹏经过治疗完全好转。王忠经过治疗也已出院，继续服药治疗，先前的症状再没发生。

每分钟190万个神经细胞死亡

“病人在路上，还有10分钟到院。”10月21日下午4点，大坪医院神经内科主治医生黄书翰收到信息，赶紧叫上护士郝利和其他医务人员，推着急救车，拿上相关测量设备，直奔楼下。

刚到楼下不久，急救车就送来了患者——88岁的雷老太右侧肢体无力并且失语，被诊断为急性脑梗死。

“检查结果一出来，适合手术的，我们就会尽快为患者安排手术治疗。”黄书翰说，对于脑卒中病人来说，每分钟就会有190万个神经细胞死亡，时间耽误不起。

重庆发病率比较低

张猛还介绍了另一起病例。

86岁的陈老太突发左侧肢体无力，几个小时后被送往当地医院。“来我们院时，陈老太左侧肢体完全无法活动，血管迂曲，进行手术比较困难。经过我们的努力，陈老太血管成功再通，术后10小时左右，左侧肢体可抬离床面，住院4天后转回当地医院。”张猛说，现在，陈老太生活能做到自理。

据了解，2011年1月，该院神经内科率先在重庆市开通了脑卒中绿色通道，对脑卒中危急重病人一律实行优先抢救、优先检查和优先住院原则，保证患者来院后不被延误。

为病人实行优先原则，对医生来说意味着面对许多紧急情况。这样的情况，黄书翰经历了许多次，甚至深夜去区县实施手术。“节假日、凌晨，往往会接到病人。累是累，但病情就是军令。”黄书翰说。

“在全国范围来说，重庆卒中发病率算比较低的。”该院神经内科副主任医师李玮介绍，2016年起至今，总共有2252人进入该院绿色通道，良好预后率成绩不错，静脉溶栓良好预后率70%以上，取栓60%。

“三看”快速识别脑卒中

大坪医院神经内科主任王延江介绍，脑卒中是由于脑局部血液循环障碍所导致的神经功能缺损综合征，症状持续时间至少24小时。

如何快速识别脑卒中？该院神经内科副主任张猛介绍，先看面部，有无嘴角歪向一侧的情况；接着，再看上肢，有无肢体无力的情况；看语言表达方面，是否有说话困难的情况存在。

发病前有哪些预警信号？爱忘事、口眼歪斜、流口水、眼前发黑、看东西重影、忽然耷拉眼皮、手脚无力麻木、晕倒、忽然头痛、走路跑偏、站立头晕、睡不醒等。

脑卒中高危人群有哪些？高血压病、血脂异常、糖尿病、有吸烟史、心房纤颤、明显超重及肥胖、运动缺乏或轻体力劳动者、脑卒中家族史——上述情况如果有3项并且有脑卒中病史、短暂性脑缺血发作病史的，为高风险人群。高血压患者、糖尿病患者、心房纤颤患者，为中危人群。

如何减少脑卒中发病？除了控制血压、血糖、血脂，戒烟、减肥、戒酒外，饮食也应该做到多样化，减少钠盐，每天每人盐的摄入量不超过6g。一个啤酒瓶盖的盐相当于1g，少吃糖类和甜食。锻炼方面，健康成人至少每周3-4次运动，每次40分钟。尽早诊断有无心房纤颤，并尽早治疗。

家人突发脑卒中怎么办？可清除其口鼻分泌物，立即解开衣领、领带等，将身体平卧头偏向一侧。开放气道、保护唇舌。禁止背、头下垂时压到气管，造成窒息。禁止摇，本来小出血或没出血，可能摇成大出血。

（重庆晚报-上游新闻记者 朱婷）