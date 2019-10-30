受访专家：解放军总医院内分泌科副主任医师 杨庆国

人体各个系统的运行都是需要能量的。人体的能量来自于食物的动力效应、基础代谢和活动。因此，人在健康状态下，通常为饥饿时比饱腹时怕冷，运动前比运动后怕冷。而且，由于基础代谢率与年龄等有关，因此，大多数女性比男性怕冷，老年人比年轻人怕冷。但是，如果近期内突然明显怕冷，就要引起注意。解放军总医院内分泌科副主任医师杨庆国告诉记者，很多疾病，包括心血管、内分泌和神经系统的病变都会让人感觉怕冷。

1.贫血。贫血会出现头昏、乏力、怕冷、心慌气短、食欲减退等症状。由于贫血的种类很多，因此若有上述症状，要及时到医院进行血常规等检查，明确贫血种类。

2. 甲状腺功能减退（甲减）。甲状腺素是调节人体代谢的主要激素，而甲减正是由于甲状腺合成或分泌甲状腺素不足，或周围组织对甲状腺素反应不良引起的一种内分泌疾病，因此甲减患者的机体代谢会减慢，出现怕冷症状。此外，患者还会伴有疲劳、瞌睡、体重增加、食欲低下、月经不调等症状。

3. 快速减肥。脂肪是很好的防散热组织，快速减肥或做了抽脂手术后会出现怕冷症状。此外，厌食症患者出现体重下降、怕冷的问题也很常见。

4. 血管病变。如下肢动脉硬化狭窄，由于下肢动脉粥样硬化斑块的形成，引起下肢动脉狭窄、闭塞，进而导致肢体慢性缺血，出现患侧肢体乏力、腿脚怕冷、发麻抽筋等症状。

5. 外周神经病变。如糖尿病慢性并发症中常见的糖尿病外周神经病变，几乎可累及全身任何神经，引起感觉神经、运动神经及自主神经病变。其临床症状就有手指、脚趾及下肢的发冷、麻木、疼痛等。

6. 下丘脑病变。下丘脑是大脑皮质下植物神经和内分泌的最高中枢，是人体的体温控制中心，因此它的病变可引起机体内分泌功能紊乱，导致怕冷、脱发、肥胖等。

7. 局部损伤。烧伤患者由于皮肤损伤，局部排汗功能减弱或丧失，导致体温易受到环境温度的影响，从而易出现怕冷现象。

8. 药物副作用。如降压药β受体阻滞剂，常见的有心得安、美托洛尔、比索洛尔等，广泛用于心血管疾病的治疗，会引起中枢神经系统的副作用，如失眠、怕冷、性功能障碍等。▲