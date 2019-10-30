记住“FAST”口诀 判断预警脑卒中

■新闻背景

10月29日，是第14个“世界卒中日”，今年的主题是“预防为主，远离卒中”，口号为“远离卒中，从健康生活开始”。秋冬季节是脑卒中的高发期，专家提醒，脑卒中发病率正在逐年增加，且有低龄化趋势，平时应当有针对性地进行预防和检查。

■约访专家高进喜：解放军联勤保障部队第900医院副主任医师

脑卒中年轻化趋势越来越明显

脑卒中，即脑中风的学名，被称为人类健康的“头号杀手”，俗称“中风”，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。临床表现以猝然昏扑、不省人事或突然发生口眼歪斜、半身不遂、智力障碍为主要特征。

脑卒中发病急，症状多样化，病情变化迅速，且常常会留下后遗症，发病年龄也趋向年轻化，因此是威胁人类生命和生活质量的重大疾患，死亡率也很高。尤其是，存活下来的脑卒中患者中，约75%的患者存在不同程度地丧失劳动能力，而重度残疾者约占40%以上。

脑卒中是具有高患病率、高发病率、高死亡率和高致残率的“四高”疾病。目前，卒中已成为全球居民的第二大死因，仅次于缺血性心脏病。临床上，脑卒中包括缺血性中风(短暂性脑缺血发作、动脉粥样硬化性血栓性脑梗塞、腔隙性脑梗塞、脑栓塞等)、出血性中风(脑出血、蛛网膜下腔出血)、高血压脑病和血管性痴呆四大类。高龄、高血压、糖尿病、吸烟等都是脑卒中的危险因素。所以，建议大家在生活中，注重健康饮食、戒烟戒酒、适量运动，这样可以更好地预防脑卒中的发生。

脑卒中可用“FAST”口诀来判断预警

脑卒中是急性病，越早就诊效果越好。对于脑梗死患者来说，溶栓和介入取栓都有时间限制，只有在刚发病的几个小时内进行才有效，如果时间耽误过长，患者脑细胞就会坏死，再行治疗很难有好的效果。

临床上，突发脑卒中的黄金抢救时间是发病后的3小时内进行溶栓治疗，如果超过3个小时以上，患者就可能出现相应面瘫、失语、肢体偏瘫等症状。但值得注意的是，我国仅有16%的急性缺血性卒中患者，在发病后3小时内被送到医院。

很多人都觉得脑卒中来得突然，无法预防，这其实是一个误区。在发生脑卒中之前，很多人会有一些前兆症状———“小中风”，这些症状就是脑卒中的预警信号。但是，“小中风”预警信号往往只会出现几分钟，所以很容易被人忽视。比如，有人突然出现一侧身体麻木或无力，说话大舌头，或者突然一只眼睛甚至双眼视物不清或有黑蒙双影，行走困难或失去平衡，突然眩晕，突然剧烈头痛，并且持续时间长等。

国际上将“FAST”口诀，作为判断脑卒中的预警信号，即“言语含糊没笑脸，胳膊不抬奔医院”。具体方法为：让患者龇一龇牙，观察面部两侧是否对称、微笑时口角有无歪斜；让患者双臂平举，观察双臂是否能举到同一高度，且是否出现无力、垂落的情况；让患者试着说一句完整话，背一下家庭住址、电话号码，观察能否按逻辑正确表达、有无口齿不清。一旦发现身边人出现上述情况，应立即拨打120求助，或是记下发作时间立刻送往医院。

脑卒中一旦发生就地救护刻不容缓

目前，国内外在脑卒中抢救时间上的差距大约是两倍。但如果家人出现可疑卒中症状，建议不要通过私家车等途径就诊，而应尽快拨打120急救电话，通过救护车转运到合适的医院。

在拨打120急救电话，等待救助的同时，我们可以进行就地救护。具体方法为：应让患者仰卧位，垫高头肩部，呈头高脚低位，以减少头部血管的压力；同时将头偏向一侧，以防止痰液或呕吐物引起呛咳，或回吸入器管造成窒息，如果患者口鼻中有呕吐物阻塞，应设法抠出来，以保持呼吸道通畅。

在等待救护车的过程中，家属应尽量让患者保持安静，尽可能地安抚患者，以免情绪紧张升高血压，加重病情。值得注意的是，脑卒中一旦发生，患者会感到呼吸困难，需要大口喘气，此时家属切忌掐患者的人中，否则会导致其嘴部闭合，影响呼吸。此外，很多脑卒中患者会出现吞咽困难，如果自己吃药或家人强行喂药，很容易使药和水呛入肺里，不仅会引发呼吸问题，还可能造成吸入性肺炎，极为危险。

另外，多数脑卒中患者的家属，将关注点集中在患者的肢体功能障碍上，如肌体瘫痪、残疾等，对认知功能障碍却知之甚少。如果脑卒中后患者情感淡漠、情商智商降低、甚至发生痴呆，将会严重影响患者的预后及生活质量。

预防脑卒中，从注意养成良好的生活习惯开始

秋冬季，脑卒中随着年龄增加风险会明显加大，有高血压等慢性病的中老年人一定要做好防范，定期做好相关检查。现在医院对血管病变的检查手段比较多，如经颅多普勒超声、颈部血管超声、磁共振血管成像、CTA、血管造影等。

生活中，饮食要适当，鼓励限钠、补钙、补钾的饮食，主食上注意粗细搭配，保证每天摄入足够的膳食纤维。多吃新鲜的水果蔬菜，保证每日食用蔬菜400g以上、水果200g以上。同时，应摄入充足的水分，这样不仅可以保证人体的基本生理需要，还可起到利尿、排毒的作用。另外，还要摄入适量的油脂，如豆油、花生油等。

日常，注意防寒保暖，提倡适当的户外运动，但忌做剧烈运动和超量活动。尤其老年人如果半夜起床小解、白天接电话或抬头视物、低头系鞋带以及做日常家务时，动作一定要慢些，体位变化也不可过于迅速，更应避免搬运重物及用力屏气。

需要提醒的是，很多年轻人有抽烟、喝酒的不良习惯，再加上不少年轻人运动过少导致肥胖，这些都是引发脑血管病的重要因素。很多年轻人往往会忽视脑卒中，可因工作生活压力大，生活不规律，很多时候脑卒中会突然来袭。对于年轻人来讲，预防脑卒中的发生，需注意养成良好的生活习惯，作息规律，并保证充足的睡眠，不时调节情绪释放压力。（本报记者;陈晶 通讯员;吴志）