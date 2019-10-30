尿液发黄也是健康提醒
身体健康正常情况下黄色淡黄色都很正常，没必要太过担心。尿液呈现黄色主要是其中还有一定的尿色素，浓度的不同也会使得尿液有不同颜色，就好比挤一滴墨在大海里，大海没有变黑，但挤一滴在一碗里，水有可能会黑的很明显。
尿液为黄色的原因可能很多，与饮食，运动等都有关，只要持续时间不长不必太过担心，正常人的尿液大多都发点黄，但如果长期黄的不正常就要引起注意了。
以下三种情况尿黄色加深，不需特别处理：
喝水太少，流汗太多：尿里含黄的色素比例大，尿色自然发黄、发深，打完篮球、早晨睡醒经常会出现这种情况。
吃的东西也会影响尿色：吃很多山莓、木瓜和胡萝卜，会变成红色，一般多喝水就会复原；补充过量维生素B会变成橙黄色。
轻微的上火或者炎症：会让尿色变深一般是晚上没休息好，或者吃了容易上火的食物，比如辣椒、酒等。
以下几种尿液眼色就应该注意了：
黑色的尿，比较少见，多发生在患有酚中毒、尿黑酸病和恶性疟疾的病人身上。
白色的尿，主要与细菌繁殖，出现脓尿、白细胞有关。伴随排尿异常、发热、腰痛时，就可能是严重泌尿道感染，比如膀胱炎、尿道炎或肾结核，要马上去医院检查，及时治疗。
红色的尿，一般我们称为血尿，结石、泌尿系统疾病都会导致血尿，常伴有疼痛。肿瘤、肾盂、膀胱、输尿管癌这些疾病也会导致血尿，而这种是不会伴有疼痛的。一旦出现无痛血尿要马上找医生检查。
酱油色的尿，严重烧伤、贫血、输错血型或肾脏损伤等患者，可能排出像酱油色的尿液。有些人吃蚕豆后，也会排出酱油色尿液，并伴有头晕、恶心或眼睛发黄等症状。
浓茶色的尿，横纹肌溶解症的临床表现，多伴有急性肾衰竭及代谢紊乱。
尿液偶有发黄，饮水后黄色减轻不是什么大毛病。但是，一旦身体长时间出现：尿频、多尿、少尿；排尿时间变长、连续性不好；尿液泡沫多，或尿液出现红色、棕色、乳白色、蓝绿色、紫色、黑色等怪异颜色，就要注意健康问题了，应及时到医院就诊。 （吉林大学中日联谊医院主任医师罗民）
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