起夜超两次，就要查查病

黑龙江省老年医学会泌尿外科学会副主任委员 王晓民

不少老人都有这样一件烦心事：睡觉睡到一半，被尿憋醒上厕所。老人本来睡眠状况就不太好，夜晚起来次数太多，更会影响睡眠，导致白天精神不济。而且，夜间起床，睡眼惺忪，还容易跌倒。在此提醒老年朋友，如果起夜超两次，可能是健康出了问题。

一般来说，成人每次尿量在300~500毫升比较理想，夜间尿量为白天的1/4之内为正常，按照正常人白天4~6次小便计算，如果夜尿达到500毫升甚至更多，从次数上说达到2次以上，就可视作夜尿增多。

老人夜尿多，除了饮水过多、精神因素等原因，还可能和疾病有关。有些老人认为自己年龄大了，夜尿增多是自然现象，无需在意，其实不然。如果夜尿频繁，超过两次，要警惕是以下疾病。

糖尿病。作为常见的慢性疾病，糖尿病在发展过程中受到血糖明显升高的影响，老人口干舌燥会相对明显，需经常喝水。老人饮水量增多的情况下，尿液排泄量也会增多。

尿道炎。对于女性来说，过了更年期，尿道容易受到细菌感染，这是因为皮肤开始变干燥，细菌较易侵入尿道。一旦炎症波及尿道口，也会出现频繁尿意。

膀胱炎。膀胱作为人体重要的器官，具有储存尿液的能力，人体产生的尿液需在膀胱中储存后经过泌尿系统一系列的生理反应，将尿液排出。而膀胱部位产生炎症时，尿液排泄就会出现异常，除容易尿频、尿急之外，还可能伴随夜尿增多现象。因此，夜尿增多的老人需警惕膀胱炎，及时采取措施消除局部炎症。

膀胱肿瘤。膀胱部位受到压迫，容积减小，储存尿液的能力下降，老人会感觉自己夜尿增多，需多次起身排尿。如果是膀胱部位肿瘤引起，应尽早通过治疗控制肿瘤发展。

老人夜尿增多的问题其实完全可控可治，不必过分担心。家人应多给予关怀，让老人正确认识疾病，减少思想顾虑。另外，建议全天液体摄入量控制在2000~3000毫升，避免过多饮酒和浓茶。