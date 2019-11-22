医生高空救人 一个举动获赞无数

张红医生（左三）、肖占祥医生（右一）和乘务组商量紧急救治方案 供图/南航

19日从广州飞往纽约的飞机上发生了感人的一幕：一名老年患者因为无法排尿，膀胱可能面临破裂的风险，两名医生临时制作出导流管，在一名医生的辅助下，另一名医生用嘴“吸尿”救人。事发时的视频随后在网络上流传，引来不少网友点赞。昨日，事件主角张红医生告诉北京青年报记者，事发时他处在半睡半醒之间，听到广播立即就赶去救人，“吸尿”时也没考虑太多。

事件回顾

患者高空排尿困难医生“吸尿”救人

北青报记者20日从中国南方航空获悉，19日从广州飞往美国纽约的CZ399次航班上，一名老人反映无法排尿，医生赶到后发现，老人膀胱内有约1000毫升尿液，如不尽快排出，可能存在膀胱破裂的危险。

当时距离目的地还有6个小时的航程，暨南大学附属第一医院（广州华侨医院）介入血管外科医生张红与海南省人民医院血管外科医生肖占祥听到机上广播后前来救助。

两名医生尝试利用机上急救医疗设备进行穿刺排尿，但由于客舱空间有限，将装置架设在高处的可能性较小，针头也过于尖细，无法因压力差自动引流老人膀胱内的尿液，加之因膀胱过度胀大，自主收缩功能减弱，使得穿刺引流进入瓶颈。

一筹莫展之时，张医生想到用嘴吸出尿液，这是控制尿液排出速度与力度的最佳方法。整整37分钟，张医生不间断地为老人吸出尿液，吐到杯中，肖医生也不停根据膀胱积尿情况调整穿刺位置和角度，确保最大限度排出积存尿液。排出七八百毫升尿液后，老人病情得到缓解，情绪也逐渐平稳。

医生高空救人的消息发布后，引发不少网友热议，有网友表示，用嘴给人吸尿，即使是对家人都很难做到，更何况是在万米高空对陌生的老人。两位医生治病救人的情怀，展现了“医者父母心”。

同事印象

张红外号“张大帅”喜欢给患者“上课”

北青报记者21日从暨南大学附属第一医院张红医生的同事处了解到，张红医生是暨南大学附属第一医院介入血管外科主任、主任医师，湖北人，外号“张大帅”。

同事说：“取这个外号是因为张红医生圆墩墩的，块头比较大。他平时生活中为人幽默仗义，很有大帅风范。不过他偶尔也会可爱到冒泡。”

张红解释说，“张大帅”的称号是自己开始用微信时同学帮他取的名字。“我这个人不是很帅，只能靠名字来弥补了。”张红的同事则表示，发生这件事情后，“‘张大帅’在我心中更帅了。”

这位同事介绍，张红医生有个特点，喜欢给患者“上课”，给患者讲他们所患疾病的来龙去脉。

比如，68岁的张阿姨因为腿疼痛，需要长期理疗，一次偶然的机会，张阿姨来到张红处就诊，被诊断为下肢血管动脉硬化，但她仍是半信半疑。“张阿姨那会儿还将随身带着的X光片拿出来，说是不是腰椎问题比较严重，于是我拿出了我教学生的那一套给她‘授课’，从两个病的原理、表现，到检查的CT、B超该如何看，一步一步地消除张阿姨的疑问。”张红事后回忆道。

消除了疑问的张阿姨也在第一时间接受了治疗，避免了腿部出现溃烂，甚至需要截肢的危险。教学式的讲解让张红在病人群体中口碑甚佳，为此门诊也消耗了他大量的时间。“20分钟一个病人才能勉强让病人接受诊断的结果，但是这是值得的。”张红说。

对话医生

听到广播马上醒了当时只想救人

北青报：事发时是北京时间凌晨了，救人之前你是否已经入睡了？

张红：这趟飞机全程15个小时，当时我是半睡半醒的状态，但听到机上寻找医生的广播马上醒了。作为一个医生，我们晚上是睡不太死的，值班时走廊有护士或病人走路快一点都会把我们惊醒，这是一种职业本能。

北青报：当时你和肖占祥医生是如何配合的？

张红：看到患者的情况后，一同赶来救人的肖占祥医生琢磨出了用机上有限的材料做成导流管的主意。在我吸尿液的时候，肖占祥医生需要不停调整针头的位置、角度，并用手为患者的膀胱做按压。到最后，肖医生的手、腿都累得发抖。

北青报：为什么需要用嘴把患者的尿液吸出来？

张红：之所以要用嘴来吸，是为了精确地把握力度，力量不够，尿出不来，吸的力量过大，尿也出不来。所以就是要慢慢摸索，找到一个最佳的压力。开始是为了救人，没想太多就为患者吸尿了，但吸到第二口的时候，我差点吐出来，味道真是不好闻。

北青报：吸尿的过程中，最大的困难是什么？

张红：主要是现场条件有限，用的针头很短，也很细，导致我们即使把针头插到膀胱里边，也不一定能把尿吸出来。另外，人的肚皮本来就有一定的厚度，所以稍稍动一动针头就可能跑到膀胱外。

北青报：患者转危为安，你的感受如何？

张红：我觉得作为一个医生来说，最大的感受就是有成功感。其实我们每个医生，尤其是外科医生，能够把一台手术安安全全地做下来，让一个患者能够高高兴兴地出院，这就是最大的幸福感，也让我们有成就感。

北青报：患者后来是否跟你们道谢了？

张红：有的，我们下飞机后又看到了患者夫妇，患者已经恢复正常了，对我和肖医生一个劲儿地道谢，我们也提醒他，要及时到医院检查治疗。

文/本报记者 屈畅

统筹/蒋朔