受访专家：中南大学湘雅医院心血管内科副主任医师 刘 琼

眼睛不仅是心灵的窗户，更能反映高血压患者的病情，通过观察眼底可判断高血压的病期、类型和预后。日本学者研究发现，高血压与视觉功能受损之间存在关联，特别是在颜色辨认方面。

为了检测眼部疾病与心血管疾病风险因素以及生活方式之间的关联，日本埼玉医科大学的研究人员选取了872名年龄在20~60岁之间的受试者，要求他们参加两项视觉功能测试。在第一项视觉和色彩辨认功能测试中，有130人未能达到合格标准；在第二项测试中，有31人未能合格。在考虑了参试者的医疗记录、体重、胆固醇、血糖水平和其他眼部疾病等因素后，研究人员发现，参试者的血压越高，视觉功能受损的可能性越大。这项研究成果有助于科学家深入了解高血压与其他疾病的关联，也提醒高血压患者要及早对眼部疾病进行筛查。

中南大学湘雅医院心血管内科副主任医师刘琼告诉《生命时报》记者，如果患者不重视，高血压会慢慢通过四步破坏眼底。

第一步：刺激小动脉变细。血压长期持续性升高，可引起视网膜的一些病理性改变。在反复的高压刺激下，视网膜小动脉早期会稍有狭窄和轻度硬化，患者可能出现视力减退、眼前有黑影等情况，其他均无异常。若此时患者及时发现并加以重视，经药物治疗控制血压，视网膜血管可逐渐恢复正常，不会发生永久性改变。

第二步：小动脉持续硬化狭窄。如果血压长期增高，发展到一定阶段，视网膜会进一步发生改变，动脉持续狭窄，视网膜动脉硬化明显，动脉会出现“银线反应”， 动脉管径狭窄不均，并有动静脉交叉压迹现象。

第三步：出血、渗出和水肿。随着病情发展，血压急剧增高，可出现视网膜水肿、出血和渗出，这种情况就是高血压动脉硬化性视网膜病变。

第四步：视力严重受损。如果伴有视神经乳头水肿、出血较多，会进入玻璃体或渗出物沉积于黄斑部，眼底会出现放射状腊样小黄点。此时，可引起患者视觉障碍，如视物不清、变形或变小。

刘琼表示，人的视网膜很敏感，是全身唯一可直接、无创观测血管及全身微循环的组织，视网膜上的任何变化都能反映出身体其他部位的健康状况。从眼睛的血丝分布、充血情况就能分辨出一个人的心脏负荷。从眼底的病变程度，足以反映高血压的进展程度。也就是说，眼底改变越严重，患者高血压患病时间越长，病情越重，即眼底视网膜动脉的硬化程度与高血压患病时间成正比。此外，眼底视网膜动脉改变，与心、肾、脑等器官的受损程度关系密切。

刘琼建议高血压患者一定要遵医嘱坚持服药，一旦出现视力下降，一定要及早就医。患有高血压、糖尿病的中老年人，除了积极控制全身疾病外，还要每隔3~6个月检查一次眼底，争取早发现、早治疗眼底动脉硬化及其并发症。