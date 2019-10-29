中国医师协会、心血管内科医师分会会长
霍勇:心脑血管疾病关键在未病先治
“心脑血管疾病是心脏血管和脑血管的疾病统称，心脑血管疾病具有发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高、并发症多等特点。”近期，中国医师协会、心血管内科医师分会会长霍勇在2019年“心健康公益行动”高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会上接受专访时表示，“心健康公益行动”将从完善专业医疗机构体系建设和普及基层公众健康知识等层面展开工作。
霍勇说，我国心脑血管疾病发病率和死亡率持续攀升，且这类疾病呈现出年轻化趋势。从北京市人群对类研究中发现，血脂异常是心血管疾病增速、加速发病或死亡的重要危险因素。对于加强血脂异常、血压、血糖等危险因素的控制十分重要。患者除了医院治疗外，更重要的是预防，包括长期接受管理和规范化治疗。疾病防治的链条从预防、筛查、救治、有效康复到二级预防，环环相扣。
据介绍，“心健康公益行动”启动一年以来走到17个省约80多个城市，辐射人群3.6亿人次。从公众宣传到预防治疗，“心健康公益行动”对于心脑血管疾病患者的救治工作不断完善。霍勇表示，未来，“心健康公益行动”将从完善专业医疗机构体系建设和普及基层公众健康知识等层面展开工作。“要针对心脑血管疾病高发因素，从高危人群筛查到患者及时救治，形成围绕医院‘院前、院中、院后’一体化的医疗服务体系。”霍勇说。（刘卿）
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