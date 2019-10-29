结核病防治宣传活动在京举行

10月22日，由中国防痨协会、中国性病艾滋病防治协会、中华医学会结核病学分会联合主办，中国疾病预防控制中心、中国健康教育中心技术支持举办的“遏制结核 中国力量”结核病防治宣传暨抖音科普挑战赛在北京西苑饭店隆重举行。国家卫生健康委员会疾控局、各活动主办单位、全国各省防痨协会、结核病防治机构、医疗机构、结核病防治志愿者、大学生志愿者、其他社会组织和国际组织等单位260余人参加了活动。央视著名节目主持人、中国健康知识传播激励计划健康宣传员、红丝带宣传大使白岩松和北京电视台主持人、全国结核病防治宣传大使悦悦应邀主持全场宣传活动。

本次活动是中国防痨协会联合社会各界，为助力推进实施国家卫生健康委等8部门下发的《遏制结核病行动计划（2019-2022）》主办的首场大型宣传活动。

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉致辞

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉在开幕式致辞。他指出：结核病是严重危害人民群众健康的重大传染病，随着各项防控措施的逐步落实，我国的结核病报告发病数持续下降，死亡率维持在较低水平。但我们应清醒地看到，我国结核病防控工作依然面临诸多挑战。为进一步遏制结核病流行，国家卫生健康委会同国家发展改革委、教育部等8部门印发了《遏制结核病行动计划（2019-2022年）》，在此之中，开展全民结核病防治健康促进就是六大行动之一。健康促进作为结核病防治的重要措施，贯穿于防控的全过程。他强调，遏制结核病需要卫生健康行政部门政策上的规划和保障，需要结防工作者专业的技术支撑，更需要通过健康促进，动员公众的广泛参与和社会的理解和大力支持。

国家卫健委疾控局疾病控制专家委员会专家郝阳讲话

国家卫健委疾控局疾病控制专家委员会专家郝阳代表主办单位致辞，他说遏制结核，离不开公众防治意识的提高和知识的普及，此次三家协会联合发起“遏制结核 中国力量”结核病防治宣传暨抖音结核病科普挑战赛，就是动员社会力量促进结核病防治宣传的一次有益的尝试，未来还将陆续开展一系列结核病防治公众宣传倡导活动，为早日实现终止结核病做出有力的贡献。

中国疾控中心副主任、中国防痨协会理事长刘剑君作《中国结核病防治策略与挑战》的报告

中国疾病预防控制中心副主任、中国防痨协会理事长刘剑君作了题为《中国结核病防治策略与挑战》的主旨报告，概要总结了我国在结核病控制策略的历史沿革中不断强化政府领导、提高保障水平、推进技术创新、深化健康促进，使防治工作取得显著成效。他同时深度解读了世界卫生组织最新发布的2019年全球结核病报告的疫情数据，其数据展显示：我国依然是全球结核病高负担国家之一，结核病发病人数多、发病率下降缓慢、耐药结核病疫情严重等挑战，同时深入分析了全国各省结核病发病率特点、困难、问题和挑战，需要我们如何顺应时代发展、抓住防控机遇，以践行健康中国行动，不断降低结核病疫情为抓手，逐步实现由遏制结核到终结结核病流行的宏伟目标。

强生全球执行委员会副主席兼首席科学官 Paul Stoffels博士做学术报告

强生全球执行委员会副主席兼首席科学官 Paul Stoffels博士分享了国际遏制结核病最新的进展和经验。他表示。“协同合作始终是我们在抗击结核病领域开展医学创新和服务的指导原则。我们非常欣喜地看到各方正在紧密合作，我们对此表示高度赞赏，并期待与各方继续携手，提升中国结核病诊疗水平，改善患者的生活水平。”

白岩松先生分别与三组嘉宾进行了访谈。首先与中国疾病预防控制中心结核病预防控制中心副主任赵雁林研究员、北京胸科医院副院长李亮探讨结核病的“防”与“治”；接着与北京胸科医院高孟秋主任医师、一线护理人员陈晓凤预以及耐多药治愈患者老穆交流耐药结核病发生、治疗管理和关怀的成功经验；与山东省泰安市结防中心医生孟凡亮和云南‘57’天地志愿者代表徐兴华交流结核病公益宣传活动。从国家结核病防控的战略高度、到临床一线医务工作者的敬业精神，以及到基层防痨人员和志愿者对社会的无私奉献精神的进行了深入交流，深深的感动了每一位参会代表。

主持人白岩松先生进行现场访谈

中国疾控中心结核病预防控制中心副主任赵雁林（左）、北京胸科医院副院长李亮（右）接受采访

北京胸科医院高孟秋主任医师（左一）、一线护士陈晓凤（右一）、耐多药治愈患者老穆（中）接受采访

在访谈环节中，邀请了国家卫健委疾控局结防处处长刘海涛、医政医管局公共卫生处处长黄欣、中国防痨协会副理事长王黎霞分别就国家结核病防控策略、医疗保障和特殊人群结核病防控等问题进行了访谈。

国家卫健委疾控局结防处处长刘海涛对接访谈发言

医政医管局公共卫生处处长黄欣对接访谈发言

中国防痨协会副理事长王黎霞对访谈进行发言

山东省泰安市结防中心医生孟凡亮（左）和云南‘57’天地志愿者徐兴华（右）接受访谈

最后，主持人白岩松说，各种社会力量的汇集，是我国结核病防治工作开展的动力。邀请了中国防痨协会秘书长成诗明谈社会力量对遏制结核病的重要作用。成诗明秘书长说，中国防痨协会成立于1933年，是我国最早的结核病防治机构，是联系我国政府和全国防痨科技工作者的桥梁和纽带，在我国结核病控制的各个历史时期都发挥了积极的作用。在科普宣传、学术交流、人才培养、推进科技创新发展、健康扶贫和“一带一路”结核病防治国际交流等活动中做了大量的工作，是我国结核病控制一支不可或缺的重要力量。

中国防痨协会秘书长成诗明对访谈发言

活动最后启动了“遏制结核 中国力量”结核病科普挑战，挑战赛基于抖音短视频分享平台，致力于通过社交媒体为公众提供全新的疾病宣传和互动体验。活动现场播放了白岩松、濮存昕、悦悦、康辉、刚强、常远、马丽等全国结核病防治宣传大使以及高福院士、刘剑君理事长等多名专家拍摄的抖

音短视频集锦，由国家卫生健康委疾控局、中国防痨协会等领导，共同启动抖音科普挑战赛，“遏制结核 中国力量”骤然点亮！

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉（中），国家卫生健康委疾控局疾病控制专家委员会专家、中国性病艾滋病防治协会常务副会长郝阳（右二），中国疾控中心副主任、中国防痨协会理事长刘剑君（左二），强生全球执行委员会公共卫生总裁Jaak Peeters博士（左一）、北京胸科医院副院长李亮（右一）共同启动抖音科普挑战赛

最后由抖音达人、各省结核病防治宣传员、大学生志愿者等，用多种表演形式进行结核病防治科普知识宣传。整场活动洋溢着热烈快乐的气氛。大家一个共同的目标就是为终结结核病共同奋斗！

快板书表演《预防结核莫大意》

手势舞表演《看我说结核》

情景剧表演《你想多了》

抖音达人说唱表演

防痨工作者说唱表演

防痨工作者说唱表演

防痨工作者现代舞表演

合影